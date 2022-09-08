Екатеринбургская активистка продолжает протестную деятельность и в изгнании

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Бишкеке возле российского посольства прошёл одиночный пикет. В него вышла екатеринбурженка Алёна Смышляева, которая вынуждена была уехать из родной страны по политическим причинам.В столице Киргизии девушка вышла с плакатом, призывающим любить соседнюю страну. Во время пикета был один момент, когда Алёна слегка напряглась, — к ней подошёл сотрудник правоохранительных органов в форме. Но в Киргизии за запретное слово и «преступные» призывы винтить уралочку не начали и даже от посольства не прогнали, хотя предупредили, что не стоит этого делать. После проверки документов пикетчице дали провести акцию столько, сколько она и планировала.В Екатеринбурге неприятности у Алёны Смышляевой, работавшей редактором журнала, начались ещё в 2019-м году, когда она заступилась за любимый сквер возле Театра Драмы. Новость о том, что девушку задержали на общественной территории, которую вдруг отдали под застройку храма, послужила тогда одним из триггеров к многолюдным протестам в сквере, результатом которых стала отмена строительства. Активистке это припомнили. В итоге она лишилась работы, квартиры, покоя. Едва не лишилась и младшего из сыновей, которого грозились у неё отнять.Это не помогло заткнуть честной, неравнодушной уралочке рот: она продолжала высказываться о том, что её волнует, и участвовать в протестных акциях. Покинуть страну ей пришлось весной этого года после череды административных штрафов по статье о дискредитации российской армии и «замаячившее» уголовное дело. Что ж, бороться Алёна Смышляева продолжает и в изгнании.