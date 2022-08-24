Екатеринбургские силовики откликнулись на призыв молодёжного «Яблока» провести акцию в гайд-парке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Силовики в числе первых откликнулись на призыв Свердловского молодёжного отделения партии «Яблоко» провести акцию в защиту Евгения Ройзмана (политика и общественного деятеля, напомню, вчера судебным порядком ограничили в передвижениях и запретили пользоваться Интернетом). Они отправили своего представителя — женщину в полицейской форме — домой к председателю молодых «яблочников» Егору Ткаченко.Дама, облачённая в форму полиции, вручила Ткаченко «Предостережение о недопустимости нарушения закона». В бумаге перечислены страшные «кары» за нарушение статей КоАП и УК, в том числе касающихся экстремизма и клеветы. Самого Ткаченко визитёрша «при исполнении» пыталась заставить подписать бумагу о том, что он предупреждён. Делать она это не имела права, поскольку Егор — несовершеннолетний и давать ему на подпись что-либо можно только в присутствии законных представителей.Впрочем, само «Предостережение» вызывает сомнение. Ткаченко его принесли с явной целью запугать и убедить не проводить объявленную на ближайшее воскресенье акцию. Меж тем, место проведения массового пикета (такой формат избрали «яблочники») — пересечение улиц Шейкмана и Ясной, где находится один из так называемых «гайд-парков» Екатеринбурга. В этих точках (которые сиятельная власть сама выбрала на карте города) собираться с протестными акциями можно без всяких согласований с силовыми структурами. Требование только одно — участников такой акции должно быть менее 100 человек.Теперь проведение воскресного пикета в поддержку Евгения Ройзмана под вопросом и зависит во многом от того, решатся ли «яблочники» всё же воспользоваться своим правом собираться в гайд-парках, или посчитают нужным подчиниться очевидному произволу.