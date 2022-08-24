Евгения Ройзмана отпустили на относительную свободу, но лишили Интернета

Пикет в поддержку Ройзмана в Сакраменто.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Бывшего мэра Екатеринбурга, основателя Музея Невьянской иконы, общественного и политического деятеля Евгения Ройзмана окала часа назад отпустили из-под стражи. Он уже покинул здание Верх-Исетского районного суда и уехал (по всей видимости, домой).Однако, свобода, на которую отпустила Ройзмана судья, не полная, а ограниченная целым списком запретов. Так, ему нельзя пользоваться Интернетом (что для современного человека серьёзное испытание), участвовать в массовых акциях (а такая стихийно состоялась возле здания суда), писать и получать письма. Общаться разрешается только с родственниками и адвокатами, а со свидетелями по уголовному делу, которое на Ройзмана заведено, общаться вообще нельзя.Но всё могло обернуться гораздо хуже. Вчера экс-мэра собирались этапировать в Москву и судить там. А сегодня, когда решено было всё же судить его в родном Екатеринбурге, следователи требовали ограничить свободу передвижения популярной персоны стенами его жилья. Многие СМИ даже успели отписать, что Ройзман будет подвергнут домашнему аресту, но вскоре выяснилось, что это не так, — из дома ему выходить всё-таки можно.Дело этим не закончено. Сегодняшняя относительная свобода дана известному екатеринбуржцу на месяц, до 29-го сентября. Ещё неизвестно, каким будет окончательный судебный вердикт относительно «дискредитатора российской армии» (именно за это будут судить Ройзмана).Меж тем, по стране (а теперь уже и по миру) продолжаются одиночные (и не очень) акции в поддержку Ройзмана. Стихийный митинг прошёл возле здания екатеринбургского суда, в котором судья как раз размышляла над тем, какую меру пресечения на время процесса дать обвиняемому. На митинге успели даже провести задержания и как минимум двух человек будут судить за участие в этой акции. А на другом боку земного шарика, в США люди выходили в поддержку Ройзмана к зданию калифорнийского Капитолия.