Свердловские МОБовцы в очередной раз отказали в проведении «Стратегии»

19.30 Четверг, 25 августа 2022
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уведомления, которые организаторы массовых политических акций в обязательном порядке должны загодя посылать в Министерство общественной безопасности, давно превратились в «мягкий» способ эти акции запрещать. Что и ожидалось изначально, когда Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» законодатели принялись перекраивать, дополнять и изменять, включив в него различные бюрократические препоны для согласования акций.

Так, в Екатеринбурге областной МОБ, очевидно, не желает, чтобы граждане узнавали о случаях уголовного преследования оппозиционеров, и упрямо не согласовывает проведение акции «Стратегия-6». А она как раз и направлена на то, чтобы в формате митингов оповещать общество о самых вопиющих случаях властного произвола. На все уведомления организаторы получают из МОБа ответы в духе «мы не против проведения акции, но её указанные в уведомлении цели противоречат законам РФ. Вот устраните несоответствия, тогда обращайтесь». Вот только устранить ничего не получится, что становится очевидным, если продираться через многословные и путанные формулировки, на несколько страниц, которые, по всей видимости, предназначены только для одного — закамуфлировано отказать в том, казалось бы, требует лишь уведомления, но никак не разрешения. А право на публичное выражение (пусть даже массовое) протеста или мнения части общества по какой-то злободневной теме гарантировано Конституцией России. Формально лишь должно быть согласовано время, место и формат проведения акции.

Сегодня организаторы «Стратегии-6» получили очередной замаскированный отказ от тех, кто так сильно переживает за общественную безопасность. В уведомлении цель была указана следующая: «Информирование екатеринбуржцев о случаях политически мотивированного уголовного преследования граждан России». А вот выдержка из путанного ответа из МОБа: «Информирование екатеринбуржцев о случаях политически мотивированного уголовного преследования граждан России не отличается по своему смысловому значению от цели публичного мероприятия, указанной в поданном Вами уведомлении от 2.07.2022, и составляет синонимический ряд с целями публичных мероприятий, которые решениями Ленинского и Кировского районных судов города Екатеринбурга признаны противоречащими Федеральным законам от 28 октября 2010 года М З9O-ФЗ «О безопасности», от 2З июня 2016 года М 182- ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Федеральному закону от 19 июня 2004 года М 54-ФЗ, поскольку способствуют популяризации неправомерного поведения граждан и допустимости совершения ими административных правонарушений, что не соответствует принципам обеспечения безопасности организации и проведения публичного мероприятия и расценены как не соответствующие Конституции Российской Федерации».

Сообщить гражданам, что их соотечественников уголовно преследуют по политическим мотивам, «способствует популяризации неправомерного поведения граждан». С таким подходом в Екатеринбурге скоро будут согласовывать только, скажем, акции по сбору корма для бездомных собак. Да и то вряд ли.

«Стратегия – 6» изначально зарождалась, как серия акций в поддержку политзаключённых в разных городах России по 6-м числам каждого месяца (в память о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года). В описанном выше случае её собирались провести в Екатеринбурге на площади Труда 6-го сентября небольшим количеством участников (в Уведомлении заявлено всего 40 человек). Без согласования с МОБом её проведение будет считаться незаконным, о чём ИО Министра общественной безопасности Свердловской области А.В. Клешнин не забыл организаторов предупредить: «проведение публичного мероприятия в условиях, не согласованных с органом публичной власти, в том числе относительно целей и форм его проведения, является нарушением требований Федерального закона от 19 июня 2004 года N9 54-Ф3 и может повлечь привлечение организатора такого публичного мероприятия к ответственности в установленном порядке».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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