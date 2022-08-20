Власти Екатеринбурга боятся массового протеста из-за задержания Ройзмана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга не без изумления заметили скопление полицейских машин на центральной площади города. Там же видны автозаки и машины Росгвардии.Не составляет большого труда догадаться, с чем связано стягивание представителей силовых структур к центру Екатеринбурга. Непрекращающаяся череда одиночных пикетов продемонстрировала, как «обрадовала» уральцев новость о задержании экс-мэра уральской столицы и намерении властей вывезти его в Москву под конвоем. Власти города опасаются, что в итоге недовольство выльется в массовую протестную акцию, схожую с той, которая прошла в центре Екатеринбурга ровно полгода назад в связи с «украинскими» новостями. Тогда, напомню, люди стихийно (а вовсе не организовано, как пригрезилось силовикам) вышли к памятнику Ленина и к зданию мэрии, чтобы продемонстрировать свои антивоенные настроения. Понадобились беспрецедентное для Екатеринбурга количество спешных судов, заканчивавшихся штрафами и посадками, чтобы спустя неделю тот протест перешёл из активной фазы в сдержанное недовольство.Меж тем, пока «акцию» проводят только полицейские, Росгвардейцы и МОБовцы, тусуясь на центральной площади. Молодёжное отделение свердловского «Яблока» массовый пикет предложило провести в воскресенье и не в центре города. Правда, движение «Весна» предложило в Интернете собраться на площади 1905-го года именно сегодня, в 19.00. Откликнулись одни силовики.