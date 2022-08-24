За Ройзмана на улицы выходят не только в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новость о задержании сегодня экс-мэра Екатеринбурга, основателя Фонда «имени себя» и Музея невьянской иконы Евгения Ройзмана прокатилась по всей стране и перевалила за её границы. О ней посчитали необходимым упомянуть все российские СМИ, издания, новыми законами выдавленные на территории других государств, и крупные иностранные медиа. Сообщения о сегодняшних событиях в Екатеринбурге, опубликовали ТАСС, РИА, BBC, ABC, Newsweek, радио «Свобода» (внесено в реестр иноагентов), что позволяет судить о масштабе фигуры.В родном для Евгения Екатеринбурге один за одним проходят одиночные пикеты в его поддержку. С требованиями выпустить общественного и политического деятеля люди выходят к зданию Музея Невьянской иконы, на улицу Вайнера, в другие точки города. А в ближайшее воскресенье в гайд-парке на улице Ясной собираются провести массовый пикет «за Ройзмана» свердловские «яблочники».Но не только в Екатеринбурге новость о задержании Ройзмана выводит на улицы. В Москве к зданию Госдумы сегодня вышел одиночный пикетчик Андрей Созонюк. В руках он держал самодельный плакат с двумя высказываниями, второе выглядело так: «Свободу Е. В. Ройзману». Долго простоять в пикете мужчине не дали — задержали и увезли в отдел полиции.Как стало известно ближе к вечеру, Евгения Ройзмана этапируют из Екатеринбурга в Москву, чего и опасались его сторонники. Московское управление ГУ МВД РФ опубликовало комментарий по данному делу. В нём говорится, что Ройзману вменяют статью 280.3 Уголовного кодекса РФ («дискредитация вооружённых сил»). Причиной стало размещение в Интернете задержанным некоего видеоролика.