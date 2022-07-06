«Росштраф» закрыл сбор денег на выплату штрафа екатеринбургской пенсионерке

20.53 Среда, 13 июля 2022
Политика
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Менее суток понадобилось телеграм-каналу «Росштраф», чтобы собрать 70 тысяч рублей, который были необходимы на погашение двух штрафов. Суммами в 30 и 40 тысяч рублей екатеринбургские суды наказали местную пенсионерку Галину Васильевну за её активную гражданскую позицию.

Один штраф женщине выписали за то, что она 27-го апреля вышла в пикет с плакатом мирного содержания. А 8-го мая пенсионерку задержали повторно, на сей раз за то, что она раздавала листовки с призывами к миру. Акция активистки продлилась около 5 минут.

Обе акции Галины Васильевны проходили в местах, специально выделенных властями города для свободного волеизъявления граждан, для высказывания ими своей точки зрения по различным вопросам — в так называемых «гайд-парках» Екатеринбурга. Это не помешало сотрудникам полиции задерживать женщину и составлять на неё протокол, а судьям — штрафовать её на заведомо неподъёмные суммы.

К счастью, мир не без добрых людей. Штрафы Галины Васильевны, в итоге, оплатили «вскладчину».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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