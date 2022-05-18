Одного из авторов «Красной Бурды» оштрафовали за участие в митинге в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 20 тысяч оштрафовали уральского сатирика, соавтора известного на всю Россию юмористического журнала «Красная Бурда» Владимира Маурина. Такое решение вынесла судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга Жанна Стекольникова.«Правонарушение» юмориста заключается в том, что 26-го февраля текущего года он вышел в центр Екатеринбурга выразить своё несогласие с происходящим на территории Украины. Сначала полицейские посчитали, что этим он нарушил «установленный порядок организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»» и задержали его. А теперь и судья решила наказать Маурина рублём за выражение гражданской позиции. Он же в ответ продемонстрировал своё отношение к суду, покинув «дворец Фемиды», не дожидаясь вынесения постановления.Творческий коллектив журнала «Красная Бурда» активно участвует в политической и общественной жизни Екатеринбурга и страны в целом. И не только печатным словом. Владимира Маурина, Владимира Логинова и их коллег нередко можно увидеть на митингах и в мирных шествиях по разным злободневным поводам. Не смогли они промолчать и после всем известных событий 24-го февраля.