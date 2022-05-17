Война пропагандиста с «Центром мерзотной либероты» продолжается, и кое-кто пытается на этом заработать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Известный пропагандист из теле-ящика Владимир Соловьёв отреагировал на новость о том, что депутаты Екатеринбургской городской думы отправили обращение в Генпрокуратуру, в котором попросили разобраться с хамскими высказываниями телезвезды в адрес уральской столицы. В очередной порции своих бесконечных словоизвержений Соловьёв выразил надежду, что подписанты письма «соберутся и поедут на Донбасс». При этом он сделал вид, что в прокуратуру на него написали не за обзывательства в духе «мерзотная либерота», а за его «патриотическую позицию».Любопытно, что в этом же потоке слов прозвучали названия «Уралвагонзавод», «Сима-ленд», клички Зергулио, Вован, Лексус. Их Соловьёв упомянул, чтобы дать морально-нравственный ориентир — на кого из уральцев должны равняться «истинные патриоты». Напомним, что Вован и Лексус — это телефонные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, которые прославились тем, что названивали деятелям культуры и политики, и, представляясь другими людьми, выводили их на откровенные разговоры. Дуэт давно подозревают в тесном сотрудничестве с российскими спеслужбами (чем и объясняется лёгкость, с которой Вовану и Лексусу удаётся раздобыть персональные данные собеседников).Что касается Зергулио, то под этим «творческим псевдонимом» скрывается блогер Сергей Колясников, который в 2007-м году, будучи директором сети магазинов «Старый Солдат» (сокращённо 1 «СС») был оштрафован за распространение нацистской символики и атрибутики гитлеровской Германии, который регулярно пишет доносы в органы на людей, чьи высказывания ему не пришлись по душе, и риторика постов которого часто напоминает травлю на сограждан, чья позиция хоть как-то не совпадает с «линией партии и правительства». В «несогласных» ему видится «пятая колонна», «активисты Навального», «агенты Запада», даже если граждане не согласны всего лишь с тем, например, чтобы вместо цветущей территории у них под боком возникала промзона.Вот такие «герои» у Соловьёва, что, впрочем, не удивительно. Удивительно, что развязанная им неожиданно вoйна с Екатеринбургом никак не затихает. Казалось бы, в стране и мире полно других актуальных тем, но телестар, словно его кто-то нижайше просит это делать, делает очередные выпады в адрес Екатеринбурга и его жителей.Меж тем, находятся люди, готовые как-то подзаработать на этой информационной вoйне. Так, сегодня стало известно, что екатеринбургский предприниматель Яков Гринемаер подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Хрюканина». Словечко это прозвучало из уст уральского барда и художественного руководителя Екатеринбургского театра эстрады Александра Новикова в ролике, который он записал в ответ на хамские высказывания Соловьёва. «Хрюканина» вмиг стало почти столь же популярным ругательством, как и «мерзотная либерота».