В конце недели в Екатеринбурге возобновится судебное рассмотрение дела о барельефе Сталина на ОДО

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце этой недели, 13-го мая, в Кировском районном суде Екатеринбурга состоится очередное заседание по рассмотрению иска, поданного главой уральского отделения общества «Мемориал»*. Алексей Мосин надеется добиться того, чтобы со здания Окружного дома офицеров в центре города убрали изображение Сталина.Барельеф с профилем советского вождя появился на фасаде ОДО в декабре прошлого года и стало вызывало неоднозначное отношение у горожан. Многие жители Екатеринбурга стали недовольны таким «новшеством». Руководство же ОДО оправдывает появление лика диктатора на здании реставрационными работами, при помощи которых Дом офицеров приводят в тот вид, каким он был в советский период.В знак протеста Алексей Мосин регулярно выходил к зданию ОДО с одиночными пикетами, требуя убрать барельеф. Когда же это не помогло, историк и общественный деятель подал иск в суд. Первое заседание по данному иску состоялось 29-го апреля, но никакого решения (помимо решения назначить повторное заседание) на нём судьёй принято не было. Пятничное заседание запланировано на 10 часов утра.