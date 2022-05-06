В конце недели в Екатеринбурге возобновится судебное рассмотрение дела о барельефе Сталина на ОДО
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
В конце этой недели, 13-го мая, в Кировском районном суде Екатеринбурга состоится очередное заседание по рассмотрению иска, поданного главой уральского отделения общества «Мемориал»*. Алексей Мосин надеется добиться того, чтобы со здания Окружного дома офицеров в центре города убрали изображение Сталина.
Барельеф с профилем советского вождя появился на фасаде ОДО в декабре прошлого года и стало вызывало неоднозначное отношение у горожан. Многие жители Екатеринбурга стали недовольны таким «новшеством». Руководство же ОДО оправдывает появление лика диктатора на здании реставрационными работами, при помощи которых Дом офицеров приводят в тот вид, каким он был в советский период.
В знак протеста Алексей Мосин регулярно выходил к зданию ОДО с одиночными пикетами, требуя убрать барельеф. Когда же это не помогло, историк и общественный деятель подал иск в суд. Первое заседание по данному иску состоялось 29-го апреля, но никакого решения (помимо решения назначить повторное заседание) на нём судьёй принято не было. Пятничное заседание запланировано на 10 часов утра.
* признано организацией, выполняющей функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда РФ
Барельеф с профилем советского вождя появился на фасаде ОДО в декабре прошлого года и стало вызывало неоднозначное отношение у горожан. Многие жители Екатеринбурга стали недовольны таким «новшеством». Руководство же ОДО оправдывает появление лика диктатора на здании реставрационными работами, при помощи которых Дом офицеров приводят в тот вид, каким он был в советский период.
В знак протеста Алексей Мосин регулярно выходил к зданию ОДО с одиночными пикетами, требуя убрать барельеф. Когда же это не помогло, историк и общественный деятель подал иск в суд. Первое заседание по данному иску состоялось 29-го апреля, но никакого решения (помимо решения назначить повторное заседание) на нём судьёй принято не было. Пятничное заседание запланировано на 10 часов утра.
* признано организацией, выполняющей функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда РФ
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