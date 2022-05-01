В Свердловской области «патриоты» составляют чёрные списки «врагов народа»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Телеграме появился канал, авторы которого представляются «движением патриотов Свердловской области, искренне любящих свою Родину». Чем же занимаются эти анонимные «патриоты»? Нет, не организуют субботники, не создают видеоролики с красотами родного края, не продвигают благотворительные проекты. Они составляют «расстрельные» списки якобы «предателей родины», при этом клевещут на сограждан и посты пишут в самой хамской манере.Канал был создан в начале марта этого года. В первом же опубликованном посте говорится: «Враги государства не дремлют иежедневно призывают обычных граждан выходить на «антивоенные» акции и митинги. Эти предатели заслуживают худшей участи, и за свою подлость и низость будут наказаны». В дальнейших постах даются портреты уральцев, которые тем или иным способом попытались высказаться за мирное ведение внешней политики. Это-то и посчитали «патриоты области» страшным предательством. В сопровождающих фотографии текстах они, не стесняясь в выражениях, описывают все грехи фигурантов списка, приписывая им попытки дестабилизировать политическую обстановку в стране и ведение подрывной деятельности в отношении России.В «чёрном» списке разжигающего телеграм-канала уже числятся бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман («микрофюрер» по выражению авторов кляуз), адвокат Иван Волков, оппозиционер Сергей Тиунов, председатель Екатеринбургского общества «Мемориал» (признанного иностранным агентом) и десятки других уральцев. Есть в списке и «предательские» СМИ – Е1, юмористическая газета «Красная Бурда», «TochkaNews», «Крик-ТВ». «Вечерние ведомости» тоже мелькают в постах «патриотического» канала. Среди «грехов» этих «врагов народа» - преподавание английского языка, «личная неудовлетворённость общественно-политической жизнью», выходы с одиночными пикетами по различным поводам (что, к сведению «патриотов», не противозаконно), членство в партии «Яблоко», видеосъёмка политических акций, несогласие с Президентом РФ и многое другое в том же духе.По понятным причинам, не станем публиковать название данного канала, дабы лишний раз не рекламировать дурнопахнущие субстанции. А данная субстанции, вероятно, и без того получает определённую поддержку у государственных структур. Уж очень подозрительна осведомлённость «патриотов» о деталях биографий фигурантов списка и быстрота, с которой сравнительно свежий канал набрал более 1600 подписчиков (при этом, посты читают всего несколько сотен человек). Но просим наших читателей быть осторожней в сети Интернет, тщательней выбирать источники информации и не поддаваться на провокации, каких бы взглядов вы ни придерживались. Ведь истинная цель подобных каналов и составляемых списков – попытаться запугать тех граждан России, кто ещё имеет смелость высказывать своё несогласие с тем или иным решением властных органов.