Депутат Дмитрий Ионин помог жителям екатеринбургского ЖК запретить строительство дома вместо паркинга
Политика
Фото: Telegram-канал Дмитрия Ионина
В екатеринбургском ЖК «Калиновский» депутат госдумы Дмитрий Ионин помог добиться запрета строительства дома на месте, где должна была быть парковка.
Речь идет о спорном пятачке улицы Таганская. Когда люди покупали там квартиры, им обещали паркинг, однако его так и не появилось – место превратилось в обычную стоянку. Из-за спора несколько сотен жителей вышли на стихийный митинг. Сейчас застройщик решил построить вместо паркинга ещё один дом, хотя изначально это предусмотрено не было.
Теперь команда депутата помогает местным активистам передать участок от компании ЛСР в общедолевую собственность жителей.
Речь идет о спорном пятачке улицы Таганская. Когда люди покупали там квартиры, им обещали паркинг, однако его так и не появилось – место превратилось в обычную стоянку. Из-за спора несколько сотен жителей вышли на стихийный митинг. Сейчас застройщик решил построить вместо паркинга ещё один дом, хотя изначально это предусмотрено не было.
Теперь команда депутата помогает местным активистам передать участок от компании ЛСР в общедолевую собственность жителей.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о нарушениях прав пациентов в Уктусском пансионате
20 октября 2020
20 октября 2020
Участок улицы Энгельса в Екатеринбурге стал двусторонним
16 октября 2020
16 октября 2020
Чиновники Березовского пытаются отобрать помещение у инвалидов
16 октября 2020
16 октября 2020
О чем молчат уральские медики
Медицинские сотрудники Свердловской области рассказали о том, что им приходится выслушивать от пациентов
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
18:46 Депутат Дмитрий Ионин помог жителям екатеринбургского ЖК запретить строительство дома вместо паркинга
12:57 В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
13:27 Российская туротрасль потеряет 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в 2020 году
12:51 Сбербанк разрабатывает сервис, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян
18:46 Депутат Дмитрий Ионин помог жителям екатеринбургского ЖК запретить строительство дома вместо паркинга
14:06 В столице Прикамья открывается выставка ведущих художников Санкт-Петербурга в память о периоде эвакуации
19:13
20/10Мэрия Екатеринбурга судится с азербайджанскими бизнесменами из-за земли у Основинского парка
12:57
20/10В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
23:04
19/10В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, напавшего на продавца ларька в Компрессорном
17:49
19/10Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
12:36
16/10Еще 219 свердловчан заболели коронавирусом
15:08
14/10Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами