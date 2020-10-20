Депутат Дмитрий Ионин помог жителям екатеринбургского ЖК запретить строительство дома вместо паркинга

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В екатеринбургском ЖК «Калиновский» депутат госдумы Дмитрий Ионин помог добиться запрета строительства дома на месте, где должна была быть парковка.Речь идет о спорном пятачке улицы Таганская. Когда люди покупали там квартиры, им обещали паркинг, однако его так и не появилось – место превратилось в обычную стоянку. Из-за спора несколько сотен жителей вышли на стихийный митинг. Сейчас застройщик решил построить вместо паркинга ещё один дом, хотя изначально это предусмотрено не было.Теперь команда депутата помогает местным активистам передать участок от компании ЛСР в общедолевую собственность жителей.