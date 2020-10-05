Губернатор Свердловской области рекомендовал усилить контроль за соблюдением санитарных мер

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что считает необходимым усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. По его мнению, в состав групп, проводящих рейды в муниципалитетах, стоит включить, помимо представителей правоохранительных органов, представителей прессы, общественников и волонтеров.Работодателям оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, что также повлияет на сокращение количества пассажиров в общественном транспорте.«По крайней мере в Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? Нужно проанализировать организацию движения в Екатеринбурге с учетом противоэпидемических требований, а также мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах. С ректорами вузов, руководителями училищ, колледжей мы еще раз обсудим возможность введения гибкого графика начала занятий. Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения», - написал губернатор в своем Instagram.Также Куйвашев отметил, что уральцам не стоит забывать о вакцинации от гриппа.