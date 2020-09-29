Политтехнолог нашел ложь и грамматические ошибки в пиар-материалах Высокинского
Политика
Фото: группа "[В]ЕКБ" Вконтакте
Известный уральский политтехнолог Платон Маматов обратил внимание на ошибки в пиар-материалах мэра города Александра Высокинского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В частности, Маматов обратил внимание на цитату о том, что в 2019 году в Екатеринбурге было посажено 40 тысяч деревьев.
«В 2019 году в Екатеринбурге было высажено 5,5 тысяч деревьев. То есть пиарщики Александра Геннадьевича опять немножечко (в восемь раз) соврали горожанам», – написал он.
Кроме того, Маматов вспомнил конфликты между властью и экоактивистами, которые происходили за последние 2 года и отметил, что они никак не сочетаются с заявлениями пиарщиков:
«Зато пункт "защитил парки от вырубки и застройки" - это прямо тонкий красивый троллинг. С учётом конфликта международного уровня в Сквере-на-Драме, "Зелёной Рощи", парка при УРГУПС, и прочих скандалов последних двух лет», – написал он.
Маматов также отметил, что во фразе «ввел правило – садим 2 дерева вместо одного вырубленного» присутствует грубая грамматическая ошибка:
«Садят обычно школьников за парты. А деревья и проворовавшихся мэров сажают. Впрочем, русский язык оплаченным из нашего кармана пиарщикам Высокинского знать не обязательно», – иронично отметил он.
Напомним, ранее Александр Высокинский поддержал вырубку деревьев в парке УрГУПС, несмотря на то что зеленый каркас города находится в введении мэрии и вырубка на территориях общего пользования должна согласовываться в Комитете администрации по благоустройству. Из-за этого 10 августа мэр даже получил представление от прокуратуры.
В частности, Маматов обратил внимание на цитату о том, что в 2019 году в Екатеринбурге было посажено 40 тысяч деревьев.
«В 2019 году в Екатеринбурге было высажено 5,5 тысяч деревьев. То есть пиарщики Александра Геннадьевича опять немножечко (в восемь раз) соврали горожанам», – написал он.
Кроме того, Маматов вспомнил конфликты между властью и экоактивистами, которые происходили за последние 2 года и отметил, что они никак не сочетаются с заявлениями пиарщиков:
«Зато пункт "защитил парки от вырубки и застройки" - это прямо тонкий красивый троллинг. С учётом конфликта международного уровня в Сквере-на-Драме, "Зелёной Рощи", парка при УРГУПС, и прочих скандалов последних двух лет», – написал он.
Маматов также отметил, что во фразе «ввел правило – садим 2 дерева вместо одного вырубленного» присутствует грубая грамматическая ошибка:
«Садят обычно школьников за парты. А деревья и проворовавшихся мэров сажают. Впрочем, русский язык оплаченным из нашего кармана пиарщикам Высокинского знать не обязательно», – иронично отметил он.
Напомним, ранее Александр Высокинский поддержал вырубку деревьев в парке УрГУПС, несмотря на то что зеленый каркас города находится в введении мэрии и вырубка на территориях общего пользования должна согласовываться в Комитете администрации по благоустройству. Из-за этого 10 августа мэр даже получил представление от прокуратуры.
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