Впервые в истории России региональным парламентом будет рассмотрен народный законопроект

Фото: Facebook Владислав Постников © Вечерние ведомости

Сегодня представителей инициативной группы пригласили в Заксобрание, где ознакомили с результатами проверки подписных листов. По её итогам 11723 подписи из 13020 были признаны действительными. Оставшиеся забраковали графологи и эксперты МВД. Необходимый минимум в 10000 подписей был преодолён, а это означает, что инициатива будет рассмотрена региональным парламентом. Дату рассмотрения профильным комитетом в ближайшее время определит спикер ЗакСО Людмила Бабушкина, это должно случиться не позднее конца октября. Затем законопроект должен пройти стандартную процедуру рассмотрения в трёх чтениях.Как сообщил один из участников сегодняшней встречи в ЗакСО, секретарь инициативной группы Владислав Постников: «Нам уже в любом случае удалось выразить мнение горожан. Столько подписей, оформленных по требованиям избирательного законодательства, с паспортными данными, в нашей области ещё никто не собирал, тем более на волонтёрских началах. Эта тема действительно волнует людей, мэр-назначенец — это беда для города. Мы это видим на примере Екатеринбурга и Высокинского. Во время подписной кампании был проведён соцопрос, по результатам которого 82% жителей города высказалось за возвращение прямых выборов, и этот процент, если смотреть на результаты предыдущих соцопросов, постоянно растёт. Потому что все видят результаты деятельности никем не избранного градоначальника».Напомним, что народная законодательная инициатива — это механизм внесения законопроекта непосредственно гражданами. В Свердловской области для его реализации нужно создать инициативную группу численностью от 20 человек, которой необходимо собрать 10 тысяч подписей. Народная инициатива о возвращении прямых выборов глав городов была зарегистрирована в июле 2020 года, затем на протяжении полутора месяцев вёлся сбор подписей, в ходе которого активисты подвергались давлению властей — у них изымали кубы и штрафовали на суммы от 10 до 20 тысяч рублей, усмотрев в точках сбора несогласованные пикеты.