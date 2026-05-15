Тренера из Каменска-Уральского обвинили в истязании воспитанника
Кадр из видео: Юлия Майорова
Тренера из Каменска-Уральского обвинили в избиении воспитанника. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ – истязание. Ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Проверку также проводит прокуратура.
Ранее юрист Юлия Майорова опубликовала видео с фрагментом тренировок в спортивной школе «Витязь», на котором тренер наносит удары одному из воспитанников, а также аудиозапись, на которой слышно, как ребёнок плачет и умоляюще говорит: «Пожалуйста».
По словам Майоровой, прежде чем публиковать эти кадры, она посоветовалась с профессиональными спортсменами, и они заявили, что своих подопечных вообще не бьют, объясняя это тем, что таким образом невозможно поставить технику.
Ситуацию прокомментировал изданию 66.RU председатель правления Федерации бокса Свердловской области Михаил Кайгородов.
Он также добавил, что заявлений от других родителей не поступало.
«У скрючившегося от боли ребёнка вряд ли что-то отложится в голове. И это я ещё опускаю морально-этические моменты, о которых тренеры-педагоги тоже мне говорили»,
– пишет юрист.
«Этот инцидент внесет корректировки в режим работы, и такие случаи будут исключены. Он не состоит ни в штате, ни в федерации, ни в "Витязе". Будем следить, где он появится, если он так ведет себя по отношению к ученикам»,
– сказал Кайгородов.
Он также добавил, что заявлений от других родителей не поступало.
