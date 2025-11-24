Каратисты из Верхней Пышмы вошли в число призеров мирового первенства по киокусинкай в Токио

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Юные спортсмены из Верхней Пышмы успешно выступили на первенстве мира по киокусинкай (одно из направлений каратэ), которое прошло в Токио 22–23 ноября, об этом сообщает Администрация Верхней Пышмы.Вероника Михайличенко стала бронзовой призеркой сразу в двух дисциплинах, кумитэ и ката. Мария Дегтярева получила бронзовую медаль в ката, такую же награду завоевал Даниил Шаравьев.Сборная России завершила чемпионат мира с результатом 11 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовых медалей. В первенстве мира российские спортсмены показали не менее уверенные результаты, завоевав 12 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей. На турнир приехали около 600 участников из 40 стран