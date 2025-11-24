Возрастное ограничение 18+
Каратисты из Верхней Пышмы вошли в число призеров мирового первенства по киокусинкай в Токио
Фото: ВК сообщество «Администрация городского округа Верхняя Пышма» | vk.com/mo_vp
Юные спортсмены из Верхней Пышмы успешно выступили на первенстве мира по киокусинкай (одно из направлений каратэ), которое прошло в Токио 22–23 ноября, об этом сообщает Администрация Верхней Пышмы.
Вероника Михайличенко стала бронзовой призеркой сразу в двух дисциплинах, кумитэ и ката. Мария Дегтярева получила бронзовую медаль в ката, такую же награду завоевал Даниил Шаравьев.
Сборная России завершила чемпионат мира с результатом 11 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовых медалей. В первенстве мира российские спортсмены показали не менее уверенные результаты, завоевав 12 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей. На турнир приехали около 600 участников из 40 стран
Вероника Михайличенко стала бронзовой призеркой сразу в двух дисциплинах, кумитэ и ката. Мария Дегтярева получила бронзовую медаль в ката, такую же награду завоевал Даниил Шаравьев.
Сборная России завершила чемпионат мира с результатом 11 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовых медалей. В первенстве мира российские спортсмены показали не менее уверенные результаты, завоевав 12 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей. На турнир приехали около 600 участников из 40 стран
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловчанка Лея Гарифуллина помогла сборной России выиграть командный чемпионат мира по шахматам
24 ноября 2025
24 ноября 2025
В Верхней Пышме в ДТП погиб мужчина и травмирован младенец
17 ноября 2025
17 ноября 2025
В Свердловской области прошли соревнования в честь Дня самбо
17 ноября 2025
17 ноября 2025