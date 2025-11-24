Юные свердловские дзюдоисты взяли золото на Кубке Европы в Черногории

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Свердловские спортсмены завоевали три золотые медали на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок, который прошёл в Черногории. Победителями стали Ислам Султыгов (66 кг), Кира Сафонова (78+ кг) и Ахмад Ахмедов (81 кг).Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале, отметив успех команды и вклад тренеров.Напомним, ранее стало известно, что уралочка в составе сборной России завоевала победу в командном чемпионате мира по шахматам.