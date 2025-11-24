Возрастное ограничение 18+
Юные свердловские дзюдоисты взяли золото на Кубке Европы в Черногории
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
Свердловские спортсмены завоевали три золотые медали на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок, который прошёл в Черногории. Победителями стали Ислам Султыгов (66 кг), Кира Сафонова (78+ кг) и Ахмад Ахмедов (81 кг).
Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале, отметив успех команды и вклад тренеров.
Напомним, ранее стало известно, что уралочка в составе сборной России завоевала победу в командном чемпионате мира по шахматам.
Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале, отметив успех команды и вклад тренеров.
Напомним, ранее стало известно, что уралочка в составе сборной России завоевала победу в командном чемпионате мира по шахматам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловчанка Лея Гарифуллина помогла сборной России выиграть командный чемпионат мира по шахматам
24 ноября 2025
24 ноября 2025
Губернатор Свердловской области переназначил трёх министров
21 ноября 2025
21 ноября 2025