Свердловчанка Лея Гарифуллина помогла сборной России выиграть командный чемпионат мира по шахматам

Женская сборная России стала победителем командного чемпионата мира по шахматам. Одной из участниц команды стала уралочка Лея Гарифуллина, воспитанница Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова.В финале Гарифуллина провела два результата: первый матч завершила вничью, второй – выиграла. Ее вклад стал заметной частью общей победы и, по словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, новой страницей в спортивной истории региона.Российская команда под руководством гроссмейстера Сергея Рублевского уверенно прошла турнир, обыграв сборные Казахстана, США, Испании, Азербайджана, Перу, Узбекистана и вновь – Азербайджана в финале.Сообщается, что за прошлый год свердловские шахматисты завоевали 99 медалей на всероссийских соревнованиях, а в шахматной секции по области регулярно занимаются более 33 тысяч человек.Гарифуллина остается одной из самых перспективных молодых шахматисток Урала и теперь – обладательницей одной из главных мировых командных наград.