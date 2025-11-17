Возрастное ограничение 18+
Свердловчанка Лея Гарифуллина помогла сборной России выиграть командный чемпионат мира по шахматам
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
Женская сборная России стала победителем командного чемпионата мира по шахматам. Одной из участниц команды стала уралочка Лея Гарифуллина, воспитанница Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова.
В финале Гарифуллина провела два результата: первый матч завершила вничью, второй – выиграла. Ее вклад стал заметной частью общей победы и, по словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, новой страницей в спортивной истории региона.
Российская команда под руководством гроссмейстера Сергея Рублевского уверенно прошла турнир, обыграв сборные Казахстана, США, Испании, Азербайджана, Перу, Узбекистана и вновь – Азербайджана в финале.
Сообщается, что за прошлый год свердловские шахматисты завоевали 99 медалей на всероссийских соревнованиях, а в шахматной секции по области регулярно занимаются более 33 тысяч человек.
Гарифуллина остается одной из самых перспективных молодых шахматисток Урала и теперь – обладательницей одной из главных мировых командных наград.
В финале Гарифуллина провела два результата: первый матч завершила вничью, второй – выиграла. Ее вклад стал заметной частью общей победы и, по словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, новой страницей в спортивной истории региона.
Российская команда под руководством гроссмейстера Сергея Рублевского уверенно прошла турнир, обыграв сборные Казахстана, США, Испании, Азербайджана, Перу, Узбекистана и вновь – Азербайджана в финале.
Сообщается, что за прошлый год свердловские шахматисты завоевали 99 медалей на всероссийских соревнованиях, а в шахматной секции по области регулярно занимаются более 33 тысяч человек.
Гарифуллина остается одной из самых перспективных молодых шахматисток Урала и теперь – обладательницей одной из главных мировых командных наград.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области прошли соревнования в честь Дня самбо
17 ноября 2025
17 ноября 2025
В Екатеринбурге состоялась премьера фильма об учительнице из маленького свердловского посёлка
17 ноября 2025
17 ноября 2025