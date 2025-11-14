Возрастное ограничение 18+
С 2026 года в Свердловской области хотят запустить программу «Земский тренер»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Со следующего года в Свердловской области собираются запустить программу «Земский тренер», по которой работники из сферы физической культуры могут рассчитывать на выплату в размере одного миллиона рублей.
Запуск программы анонсировал в своих социальных сетях губернатор Денис Паслер, сообщив, что с 2026 года к работе тренерами, инструкторами‑методистами и преподавателями спортивных школ в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек приступят первые 25 специалистов, каждому из которых обещают выплату.
Чтобы стать участником программы, нужно получить профильное образование и заключить контракт на пять лет.
Ранее в Свердловской области уже были запущены программы «Земский доктор», «Земский учитель» и «Земский работник культуры».
«Программа будет востребована. Уже сегодня под неё в 17 муниципалитетах открыты 37 вакансий: в Берёзовском, Карпинске, Рефтинском, Буланаше, Истоке и других территориях»,
– рассказал Паслер.
