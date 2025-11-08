Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области прошли соревнования в честь Дня самбо

Фото: «Выбор сильных»

11.59 Понедельник, 17 ноября 2025
В Свердловской области накануне отметили День самбо масштабными соревнованиями среди юношей и девушек 14-16 лет. Более 300 молодых спортсменов собрались во Дворце самбо и единоборств Верхней Пышмы, чтобы продемонстрировать свое мастерство в национальном виде борьбы.

День самбо официально отмечается в России 16 ноября с 2022 года. Для Свердловской области этот праздник имеет особое значение — самбо входит в число самых популярных видов спорта региона, им занимаются более 10 тысяч человек.
«Я искренне горжусь, что в Свердловской области самбо — это один из самых популярных видов спорта. Наша национальная борьба направлена не только на развитие физической выносливости, но и на формирование правильных жизненных ориентиров», — отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области, депутат Законодательного Собрания Алексей Свалов.

По его словам, в регионе созданы все условия для развития этого вида спорта. Федерация самбо Свердловской области совместно со Спортивным клубом «Родина» и верхнепышминским клубом самбо воспитали не одно поколение чемпионов.
Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев пожелал участникам соревнований красивой борьбы без травм. Исполнительный директор Федерации самбо региона Леонид Путинцев призвал молодых спортсменов продолжать заниматься самбо, подчеркнув, что этот вид спорта воспитывает достойных людей.

Особым событием праздника стало появление «свежеиспеченных» чемпионов мира. Рамед Гукев, Владимир Гладких, Софья Истомина и Яна Полякова, недавно вернувшиеся с золотыми медалями с Чемпионата мира в Бишкеке, поприветствовали участников и провели автограф-сессию. Двукратный чемпион мира Рамед Гукев призвал молодых спортсменов верить в себя и никогда не сдаваться на пути к победе.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
