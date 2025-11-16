В Верхней Пышме стартовал международный детский хоккейный турнир

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловской области проходит четвертый ежегодный детский хоккейный турнир «Кубок Урала» среди спортсменов 2015 года рождения. Соревнования, которые продлятся до 19 ноября, собрали десять команд из шести регионов России и Республики Беларусь.В турнире принимают участие около 200 юных хоккеистов от Калининграда до Магадана. Организаторами выступили благотворительный фонд «Дети России» совместно с Ассоциацией «Спортивно Патриотический Клуб «ФОРПОСТ», СРОО «Ладья» и Федерацией хоккея Свердловской области при поддержке регионального Минспорта и фонда «Вклад в будущее».Центральным событием церемонии открытия стала встреча участников с олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли Павлом Дацюком.«Вы все – чемпионы, вы очень талантливы, но талант раскроется только если будете много тренироваться, трудиться, слушать своих тренеров», – обратился легендарный хоккеист к юным спортсменам. Игроки получили памятные сувениры, включая шайбы с автографами Дацюка.Помимо спортивной программы, для участников организована культурная программа: экскурсии в музеи, посещение летной школы с полетами на авиасимуляторах и знакомство со Свердловской киностудией. Также ребята пройдут комплексное спортивное тестирование, результаты которого передадут их тренерам.«Хоккей дарит незабываемые эмоции и объединяет людей. Обретая соперников, игроки находят единомышленников, друзей и важный опыт на пути к большим победам», – отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.В этом году турнир впервые включен в календарный план Минспорта Свердловской области. У «Кубка Урала» появился собственный талисман – Медведь-хоккеист, имя которому выберут болельщики. За четыре года существования турнира в нем приняли участие 550 игроков из 12 регионов страны.Главным судьей соревнований выступает Станислав Раминг, главный судья КХЛ. Все матчи транслируются онлайн с профессиональным комментированием.