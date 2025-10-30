Возрастное ограничение 18+
Четыре самбиста из Свердловской области выиграли золото на чемпионате мира в Кыргызстане
Фото: Всероссийская федерация самбо
Четыре спортсмена из Свердловской области в первый день чемпионата мира по самбо в Кыргызстане завоевали золотые медали. Об этом новостью поделился губернатор региона Денис Паслер.
В соревнованиях среди мужчин в категории 58 кг победу одержал Владимир Гладких. Он выиграл у самбистов из Грузии, Азербайджана, Монголии и Казахстана. Для Гладких это уже второе золото чемпионата мира в карьере.
Среди женщин в категории более 80 кг лучшей стала Альбина Чоломбитько, одолевшая спортсменок из Кубы, Бразилии и Беларуси. В боевом самбо среди женщин победу праздновали Вера Лоткова (54 кг) и Яна Полякова (72 кг).
По данным губернатора, в Свердловской области самбо занимается более 11 тысяч человек, и вид спорта активно развивается в регионе. Впереди ещё два соревновательных дня, когда четыре самбиста из региона поборются за медали мирового первенства.
