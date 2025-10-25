Возрастное ограничение 18+
Свердловская область вновь признана лучшим мотоспортивным регионом России
Фото: Информационный портал Свердловской области
Свердловская область в восьмой раз стала победителем конкурса «Лучший мотоспортивный регион Российской Федерации». Итоги подвели на итоговой конференции Федерации мотоциклетного спорта России, которая прошла в Москве. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.
И.о. министра физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт отметил, что за всю историю конкурса область ни разу не опускалась ниже второго места. По его словам, спортсмены из Свердловской области стабильно показывают высокие результаты в самых разных дисциплинах — от летнего мотокросса до зимних гонок на льду и сноубайках. Чемпионаты и первенства, проходящие в регионе, остаются одними из самых массовых и конкурентных в России.
При определении победителя учитывались количество развиваемых дисциплин, численность спортсменов в региональных командах, их участие в соревнованиях, качество и масштаб проведённых мероприятий, а также инфраструктура — количество трасс и спортивных школ.
Как сообщает информационный портал, в Свердловской области более 1,5 тысячи жителей региона регулярно занимаются мотоциклетным спортом. По итогам 2024 года спортсмены области завоевали 187 медалей на всероссийских соревнованиях и 13 — на международных.
