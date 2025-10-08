Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге





– сказал Свалов. «Работа, которая проводится Федерацией дзюдо Свердловской области и спортклубом "Родина", заслуживает отельного внимания. На сегодня порядка 8000 человек в области занимаются дзюдо на постоянной основе. Дзюдо развивается в 19 муниципалитетах Свердловской области, в 42 спортивных школах открыты отделения дзюдо. Благодарю вас за заботу, поддержку и опору для ребят, которые выбрали для себя занятия этим видом борьбы»»,

Фото предоставлено Алексеем Сваловым

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 16 по 19 октября во Дворце Дзюдо в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по дзюдо. В соревнованиях примут участие 572 спортсмена, в том числе победители и призёры чемпионатов мира и Европы, а также турниров мировой серии.Представлять Свердловскую область на чемпионате будут 65 участников – 35 женщин и 30 мужчин. Главными конкурентами свердловских спортсменов станут представители республик Северного Кавказа, Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской области и Краснодарского края.Депутат Заксобрания Свердловской области и координатор проекта «Выбор сильных» в регионе Алексей Свалов отметил высокий уровень развития дзюдо в регионе.Замминистра физической культуры и спорта региона Андрей Зяблицев подчеркнул, что 44 спортсмена из Свердловской области, участвующие в соревнованиях, включены в состав сборной команды Российской Федерации. По словам президента региональной Федерации дзюдо Сергея Воробьёва, команда региона на протяжении шести лет входит в тройку сильнейших на всероссийских соревнованиях во всех возрастных категориях.Все дни соревнований будут транслироваться в онлайн-режиме. Также можно прийти и посмотреть вживую: вход свободный.