В Верхней Пышме начались первенства Свердловской области по самбо среди юношей и девушек





– сказал депутат. «Это большая заслуга нашей Федерации самбо, тренерского состава и родителей, которые отдают своих детей в секции. Хочется, чтобы наши спортсмены продолжали радовать нас победами на российском и мировом уровнях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Верхней Пышме стартовали первенства Свердловской области по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. В соревнованиях принимают участие 160 спортсменов.Депутат законодательного собрания и координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов уже отметил высокий уровень подготовки спортсменов. Свалов также заявил, что самбо стал самым популярным спортом в Свердловской области.На церемонии открытия соревнований удостоверения судьи всероссийской категории получил Константин Малых (Сухой Лог), а звание мастера спорта международного класса присвоили спортсмену Верхнепышминского клуба самбо Ваграму Саргсяну.