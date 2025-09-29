Возрастное ограничение 18+
Более ста спортсменов приняли участие в турнире по фиджитал-спорту в Верхней Пышме
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
Во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме состоялся первый областной открытый турнир по фиджитал-спорту UralKik. Участие в соревнованиях приняло более ста спортсменов.
Как сообщил депутат Законодательного собрания и координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, программа турнира включала самбо. Также состязания проходили по киокусинкай каратэ, тхэквондо, сумо и айкидо.
Соревнования прошли в два этапа: цифровой и физический.
На турнире также поздравили Владимира Путина.
Мероприятие организовали при поддержке Федерации компьютерного и фиджитал спорта Свердловской области.
«На диджитал-этапе участники состязались в компьютерной игре, симулирующей поединок в виртуальной реальности, а на физикал-этапе демонстрировали свои навыки по правилам выбранного единоборства. Побеждает тот, чьё мастерство в виртуальном пространстве подкреплено силой и техникой в реальности»,
– рассказали организаторы.
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
«7 октября – день рождения нашего президента. Мы решили организовать в этот день доброе и значимое событие. Так родилась идея провести первый в России турнир по фиджитал-единоборствам, включив в программу и наше национальное достояние – самбо»,
– сказал Свалов.
