Более ста спортсменов приняли участие в турнире по фиджитал-спорту в Верхней Пышме





– рассказали организаторы. «На диджитал-этапе участники состязались в компьютерной игре, симулирующей поединок в виртуальной реальности, а на физикал-этапе демонстрировали свои навыки по правилам выбранного единоборства. Побеждает тот, чьё мастерство в виртуальном пространстве подкреплено силой и техникой в реальности»,

– сказал Свалов. «7 октября – день рождения нашего президента. Мы решили организовать в этот день доброе и значимое событие. Так родилась идея провести первый в России турнир по фиджитал-единоборствам, включив в программу и наше национальное достояние – самбо»,

Во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме состоялся первый областной открытый турнир по фиджитал-спорту UralKik. Участие в соревнованиях приняло более ста спортсменов.Как сообщил депутат Законодательного собрания и координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, программа турнира включала самбо. Также состязания проходили по киокусинкай каратэ, тхэквондо, сумо и айкидо.Соревнования прошли в два этапа: цифровой и физический.На турнире также поздравили Владимира Путина.Мероприятие организовали при поддержке Федерации компьютерного и фиджитал спорта Свердловской области.