Возрастное ограничение 18+
Прокуратуру просят проверить законность взносов за участие в соревнованиях по фигурному катанию в Свердловской области
Фото: Дмитрий Чукреев
В Свердловской области прокуратуру попросили проверить законность взносов в соревнованиях, которые собирает региональная Федерация фигурного катания. К ведомству обратился член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
По его словам, к нему обратились родители детей из Екатеринбурга с просьбой помочь разобраться в ситуации. Они подозревают, что деньги могут оседать в чьих-то карманах, а не идти на соревнования, поскольку необходимые средства должны быть заложены в бюджет.
Ранее министерство спорта РФ издало приказ, запрещающий взимать заявочные взносы с несовершеннолетних спортсменов.
Он подчеркнул, что если родители не заплатят взнос, ребёнок не сможет попасть на соревнования.
Также общественник опубликовал фотографию документа с суммами взносов. Так, например, сумма взноса за индивидуальное выступление начинается от 3 500 рублей, а за команду просят уже 40 000 рублей.
По его словам, к нему обратились родители детей из Екатеринбурга с просьбой помочь разобраться в ситуации. Они подозревают, что деньги могут оседать в чьих-то карманах, а не идти на соревнования, поскольку необходимые средства должны быть заложены в бюджет.
Ранее министерство спорта РФ издало приказ, запрещающий взимать заявочные взносы с несовершеннолетних спортсменов.
«Несмотря на это, Федерация фигурного катания продолжает требовать денежные средства в виде "целевых денежных взносов". Просто поменяли формулировку и всё – ничего не поменялось, и никто не указ, хотя проблема коммерциализации детского спорта регулярно поднимается на самом высоком уровне»,
– пишет Дмитрий Чукреев.
Он подчеркнул, что если родители не заплатят взнос, ребёнок не сможет попасть на соревнования.
Также общественник опубликовал фотографию документа с суммами взносов. Так, например, сумма взноса за индивидуальное выступление начинается от 3 500 рублей, а за команду просят уже 40 000 рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области повысили размер взносов за капремонт
02 октября 2025
02 октября 2025
В Верхней Пышме прошли соревнования для юных самбистов
29 сентября 2025
29 сентября 2025
Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
26 сентября 2025
26 сентября 2025
На Уралмаше обнаружили крупное производство жидкостей для вейпов
29 сентября 2025
29 сентября 2025