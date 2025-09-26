Возрастное ограничение 18+

В Верхней Пышме прошли соревнования для юных самбистов

13.37 Понедельник, 29 сентября 2025
Кадр из видео: «Выбор сильных» Свердловская область
В Верхней Пышме состоялся региональный фестиваль «Школьная лига самбо». Соревнования по традиции провели в школе №25.

В состязаниях участвовали команды из Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Невьянска, рассказали организаторы. Они выступили в трёх дисциплинах: командном, личном зачёте и спортивном самбо

Как отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, соревнования для юных спортсменов это отличная возможность показать себя.

«Для школьников это возможность продемонстрировать навыки, которые они получили, занимаясь самбо, нашим национальным видом спорта, на уроках физкультуры. Эти навыки крайне важны, потому что самбо – это самооборона, правильные ориентиры в жизни, наука быть сильной и цельной личностью»,

– сказал Алексей Свалов.


Первое место в соревнованиях заняла команда 25-й школы, принимавшей состязания. На втором месте – спортсмены из 23-й екатеринбургской школы. Третье место поделили самбисты из 19-й школы Екатеринбурга и 4-й школы Невьянска.

Победители будут представлять Уральский федеральный округ на всероссийских соревнованиях «Самбо в школу!», которые пройдут в ноябре 2025 года в Краснодаре, сообщил исполнительный директор свердловской Федерации самбо Леонид Путинцев.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
