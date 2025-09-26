Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме прошли соревнования для юных самбистов
Кадр из видео: «Выбор сильных» Свердловская область
В Верхней Пышме состоялся региональный фестиваль «Школьная лига самбо». Соревнования по традиции провели в школе №25.
В состязаниях участвовали команды из Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Невьянска, рассказали организаторы. Они выступили в трёх дисциплинах: командном, личном зачёте и спортивном самбо
Как отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, соревнования для юных спортсменов это отличная возможность показать себя.
Первое место в соревнованиях заняла команда 25-й школы, принимавшей состязания. На втором месте – спортсмены из 23-й екатеринбургской школы. Третье место поделили самбисты из 19-й школы Екатеринбурга и 4-й школы Невьянска.
Победители будут представлять Уральский федеральный округ на всероссийских соревнованиях «Самбо в школу!», которые пройдут в ноябре 2025 года в Краснодаре, сообщил исполнительный директор свердловской Федерации самбо Леонид Путинцев.
В состязаниях участвовали команды из Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Невьянска, рассказали организаторы. Они выступили в трёх дисциплинах: командном, личном зачёте и спортивном самбо
Как отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, соревнования для юных спортсменов это отличная возможность показать себя.
«Для школьников это возможность продемонстрировать навыки, которые они получили, занимаясь самбо, нашим национальным видом спорта, на уроках физкультуры. Эти навыки крайне важны, потому что самбо – это самооборона, правильные ориентиры в жизни, наука быть сильной и цельной личностью»,
– сказал Алексей Свалов.
Первое место в соревнованиях заняла команда 25-й школы, принимавшей состязания. На втором месте – спортсмены из 23-й екатеринбургской школы. Третье место поделили самбисты из 19-й школы Екатеринбурга и 4-й школы Невьянска.
Победители будут представлять Уральский федеральный округ на всероссийских соревнованиях «Самбо в школу!», которые пройдут в ноябре 2025 года в Краснодаре, сообщил исполнительный директор свердловской Федерации самбо Леонид Путинцев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
26 сентября 2025
26 сентября 2025
Более 20 водителей соревновались за звание лучшего в профессии в Свердловской области
22 сентября 2025
22 сентября 2025
СМИ сообщают о бунте учеников 122-й школы в Екатеринбурге
25 сентября 2025
25 сентября 2025