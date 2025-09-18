В Екатеринбурге открылась первая в России падел-арена на 4,5 тысячи зрителей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на базе обновлённого КРК «Уралец» заработала первая в России специализированная падел-арена, сообщает пресс-служба администрации города. Новое спортивное пространство занимает 32 тысячи квадратных метров и рассчитано на 4 500 зрителей.На арене расположены шесть ультрапанорамных кортов профессионального уровня с бесшовными линиями, зона для разминок и отдельная зона восстановления с массажными кабинетами.19 сентября состоялось торжественное открытие арены. В программу мероприятия вошли этап Кубка России по падел-теннису, шоу-матч с участием мировых звёзд и выступление уральского исполнителя Niletto.Падел-теннис появился в Мексике в 1960-х годах и долгое время оставался популярным в Латинской Америке и Испании. В последние годы вид спорта активно развивается во всём мире, в том числе в России.В Свердловской области уже зарегистрировано около 2 000 игроков в падел, из которых примерно 500 — жители Екатеринбурга.