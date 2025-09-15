Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским «Спартаком»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» провели третий матч домашней серии и обыграли московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:4 в серии буллитов, сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».Уже на третьей минуте матча 19-летний нападающий Максим Тарасов убежал в контратаку и открыл счёт, оформив свою первую шайбу в КХЛ. Однако вскоре гости ответили: Александр Пашин реализовал большинство, а затем Лукас Локхарт вывел москвичей вперёд.Во втором периоде «Автомобилист» прибавил и добился успеха в игре в большинстве. Семён Кизимов с передачи Стефана Да Косты сравнял счёт. Но в начале третьей двадцатиминутки екатеринбуржцы дважды подряд остались в меньшинстве, чем воспользовались соперники. Герман Рубцов и Павел Порядин поразили ворота уральцев и увеличили преимущество «Спартака».Уральская команда сумела вернуться в игру. Сначала Рид Буше сократил отставание, а на последней минуте до финальной сирены Семён Кизимов оформил дубль, установив равный счёт 4:4. В овертайме команды не выявили победителя, и судьба встречи решилась в серии буллитов. Победный бросок выполнил Рид Буше.Следующий матч «Автомобилист» проведёт 21 сентября в Екатеринбурге против нижнекамского «Нефтехимика». Начало встречи в 17.00.