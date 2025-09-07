В международной турнире по настольному теннису в Верхней Пышме участвуют 128 детей





– отметили организаторы состязаний. «Две главных особенности состязаний – отношение к юным теннисистам, как к взрослым спортсменам; и радушие, с которым принимают гостей, год от года остаются неизменными. Помогать детям оттачивать мастерство и делать каждый соревновательный день ярким, добрым. Именно такие основы были заложены Владимиром Алексеевичем Белоглазовым в работу Клуба настольного тенниса и фонда “Дети России”»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме стартовал пятый Международный турнир по настольному теннису среди юных спортсменов до 12 лет из России и стран зарубежья. Состязания посвящены памяти Владимира Белоглазова.Организаторы турнира — Клуб настольного тенниса УГМК и благотворительный фонд «Дети России».В этом году в соревнованиях участвуют 64 мальчика и 64 девочки из 27 регионов России, а также из Армении, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Как рассказали Вечерним ведомостям представители турнира, иностранные делегации высоко оценили уровень организации спортивной встречи.Игры начались вчера, 11 сентября, и будут проходить в три этапа. Завершатся соревнования 14 сентября церемонией закрытия и награждения.Посмотреть турнир можно на интернет интернет-ресурсах КНТ УГМК или вживую – вход для зрителей свободный.