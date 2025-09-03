Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском после реконструкции открылся стадион «Металлист»
Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»
В Каменске-Уральском после реконструкции открылся стадион при спортивном комплексе «Металлист», работающем с 1964 года.
Как рассказал в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, строители обновили футбольное поле и легкоатлетические дорожки, а также установили трибуны, уличные тренажёры и оборудование для детской игровой зоны.
В департаменте информационной политики региона также добавили, что на стадионе могут заниматься все жители города.
Как рассказал в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, строители обновили футбольное поле и легкоатлетические дорожки, а также установили трибуны, уличные тренажёры и оборудование для детской игровой зоны.
«Новый стадион очень ждали и 280 воспитанников школы олимпийского резерва, которые занимаются в Доме спорта “Металлист”, расположенном неподалёку»
– написал Паслер.
В департаменте информационной политики региона также добавили, что на стадионе могут заниматься все жители города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга приступила к работе новая детская больница
08 сентября 2025
08 сентября 2025
В Екатеринбурге планируются международные студенческие соревнования по лёгкой атлетике
02 сентября 2025
02 сентября 2025