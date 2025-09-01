Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге стартовало первенство УрФО по дзюдо среди юниоров

14.13 Воскресенье, 7 сентября 2025
Фото: организаторы соревнований
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Дворец дзюдо в Екатеринбурге стал площадкой для проведения первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях принимают участие 436 спортсменов из шести регионов УрФО.На татами встретились представители Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

С приветственным словом к участникам обратился Юрий Стёпкин — заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призёр Олимпийских игр, выступавший от имени Федерации дзюдо России.

«Желаю спортсменам отличного настроения и красивой борьбы, а судьям — максимальной объективности, чтобы отобрать сильнейших дзюдоистов для представления Уральского федерального округа на всероссийских соревнованиях 22 октября в Тюмени», — сказал олимпийский призёр.

Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов высоко оценил работу организаторов турнира и выразил уверенность в успешном выступлении уральских спортсменов на предстоящих всероссийских соревнованиях.

«Отмечаю профессиональную работу Федерации дзюдо Свердловской области и спортклуба "Родина". Уверен, что сегодняшние соревнования определят спортсменов, которые достойно представят УрФО на всероссийском уровне», — подчеркнул Свалов.

В рамках торжественной церемонии открытия судья первой категории из Челябинской области Игорь Протасов получил удостоверение первого дана по дзюдо в знак признания его заслуг в развитии этого вида спорта.

Соревнования определят состав сборной УрФО для участия во всероссийских соревнованиях, которые состоятся в октябре в Тюмени.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Верхней Пышме юные спортсмены провели праздничную акцию в трамвае
01 сентября 2025
В Екатеринбурге откроется генеральное консульство Индии
06 сентября 2025
В Свердловской области в труднодоступных территориях началось досрочное голосование
07 сентября 2025
Два новых сорта пшеницы и ячменя вывели свердловские учёные
29 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:17 В Летнем парке Уралмаша высадят 40 новых деревьев
15:53 За сутки в Свердловской области горели дома, баня и стройка — всего 11 случаев
14:27 Найденный в Свердловской области пеликан Василий вернулся в дикую природу после реабилитации
14:13 В Екатеринбурге стартовало первенство УрФО по дзюдо среди юниоров
13:23 В Екатеринбурге мужчина скончался в автомобиле на Чусовском тракте
12:27 В Свердловской области в труднодоступных территориях началось досрочное голосование
11:36 В Свердловской области разработают туристические маршруты для гостей из Китая
10:53 В Первоуральске в ночной аварии погиб водитель легковушки
22:49 Автомобиль перевернулся в Екатеринбурге, перекрыв трамвайное движение по улице Малышева
18:30 Свердловскую область ожидают облачные дни и кратковременные дожди
18:17 В Свердловской области изменится расписание электричек в сентябре и октябре из-за ремонта путей
17:29 В Екатеринбурге откроется генеральное консульство Индии
16:44 Бастрыкин потребовал отчёт о деле «RC Group», подозреваемой в обмане екатеринбуржцев
14:50 В Екатеринбурге разыскивают двоих сбежавших из СИЗО арестантов на дачных участках
13:16 Пожары в Свердловской области за сутки забрали пять жизней
12:54 В августе в Свердловской области добровольцы «ЛизаАлерт» нашли 100 пропавших
12:35 В Тугулымском районе в ДТП пострадали пять человек
11:45 Екатеринбургский Теле-клуб не открылся к своему 18-летию
11:20 Жителю Екатеринбурга грозит срок за нанесение символики террористической организации
21:08 В Алапаевском районе погиб мотоциклист
20:55 Новая детская поликлиника открылась в Железнодорожном районе Екатеринбурга
20:15 Сразу семь автомобилей столкнулись на ЕКАД в районе Берёзовского
19:54 Собак уральской таможни попотчевали некачественным кормом
19:23 Последнюю в этом году серию уличных прогулок запускает Музей истории Екатеринбурга
19:01 К концу рабочей неделе заметно снизилось количество пожаров в Свердловской области
17:33 Дожди обещают в Свердловской области в выходные
Все новости Свердловской области
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
Все новости России и мира
16:17 В Летнем парке Уралмаша высадят 40 новых деревьев
15:53 За сутки в Свердловской области горели дома, баня и стройка — всего 11 случаев
14:27 Найденный в Свердловской области пеликан Василий вернулся в дикую природу после реабилитации
14:13 В Екатеринбурге стартовало первенство УрФО по дзюдо среди юниоров
13:23 В Екатеринбурге мужчина скончался в автомобиле на Чусовском тракте
12:27 В Свердловской области в труднодоступных территориях началось досрочное голосование
11:36 В Свердловской области разработают туристические маршруты для гостей из Китая
10:53 В Первоуральске в ночной аварии погиб водитель легковушки
22:49 Автомобиль перевернулся в Екатеринбурге, перекрыв трамвайное движение по улице Малышева
18:30 Свердловскую область ожидают облачные дни и кратковременные дожди
18:17 В Свердловской области изменится расписание электричек в сентябре и октябре из-за ремонта путей
17:29 В Екатеринбурге откроется генеральное консульство Индии
16:44 Бастрыкин потребовал отчёт о деле «RC Group», подозреваемой в обмане екатеринбуржцев
14:50 В Екатеринбурге разыскивают двоих сбежавших из СИЗО арестантов на дачных участках
13:16 Пожары в Свердловской области за сутки забрали пять жизней
12:54 В августе в Свердловской области добровольцы «ЛизаАлерт» нашли 100 пропавших
12:35 В Тугулымском районе в ДТП пострадали пять человек
11:45 Екатеринбургский Теле-клуб не открылся к своему 18-летию
11:20 Жителю Екатеринбурга грозит срок за нанесение символики террористической организации
21:08 В Алапаевском районе погиб мотоциклист
20:55 Новая детская поликлиника открылась в Железнодорожном районе Екатеринбурга
20:15 Сразу семь автомобилей столкнулись на ЕКАД в районе Берёзовского
19:54 Собак уральской таможни попотчевали некачественным кормом
19:23 Последнюю в этом году серию уличных прогулок запускает Музей истории Екатеринбурга
19:01 К концу рабочей неделе заметно снизилось количество пожаров в Свердловской области
17:33 Дожди обещают в Свердловской области в выходные
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK