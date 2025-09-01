Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге стартовало первенство УрФО по дзюдо среди юниоров
Фото: организаторы соревнований
Дворец дзюдо в Екатеринбурге стал площадкой для проведения первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях принимают участие 436 спортсменов из шести регионов УрФО.На татами встретились представители Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
С приветственным словом к участникам обратился Юрий Стёпкин — заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призёр Олимпийских игр, выступавший от имени Федерации дзюдо России.
«Желаю спортсменам отличного настроения и красивой борьбы, а судьям — максимальной объективности, чтобы отобрать сильнейших дзюдоистов для представления Уральского федерального округа на всероссийских соревнованиях 22 октября в Тюмени», — сказал олимпийский призёр.
Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов высоко оценил работу организаторов турнира и выразил уверенность в успешном выступлении уральских спортсменов на предстоящих всероссийских соревнованиях.
«Отмечаю профессиональную работу Федерации дзюдо Свердловской области и спортклуба "Родина". Уверен, что сегодняшние соревнования определят спортсменов, которые достойно представят УрФО на всероссийском уровне», — подчеркнул Свалов.
В рамках торжественной церемонии открытия судья первой категории из Челябинской области Игорь Протасов получил удостоверение первого дана по дзюдо в знак признания его заслуг в развитии этого вида спорта.
Соревнования определят состав сборной УрФО для участия во всероссийских соревнованиях, которые состоятся в октябре в Тюмени.
