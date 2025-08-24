В Екатеринбурге планируются международные студенческие соревнования по лёгкой атлетике

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ближайшие выходные в Екатеринбурге на стадионе «Калининец» планируется проведение международных студенческих соревнований по лёгкой атлетике.Распоряжение о проведении спортивной встречи уже подписал врио губернатора Денис Паслер, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 250 студентов 17 до 25 лет из России, Белоруссии, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Эквадора и других стран.В течение двух дней, с 6 по 7 сентября, студенты будут соревноваться в 12 дисциплинах.