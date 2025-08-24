В Екатеринбурге матч со звёздами мирового хоккея завершился со счётом 13:8

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошёл прощальный матч Павла Дацюка — The Magic Game, собравший мировых звёзд хоккея и более 11 тысяч зрителей. Инициатором и главным героем вечера стал сам Дацюк. Перед началом игры врио губернатора Денис Паслер отметил вклад спортсмена в развитие хоккея и вручил ему звание почётного гражданина Свердловской области, сообщает E1.ru.На лёд вышли легенды мирового хоккея: Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Николай Хабибулин и многие другие. В начале представления Дацюк повторил свои знаковые шайбы, которые сопровождались графическими эффектами на льду. Сам хоккеист сказал журналистам, что готовил прощальный матч несколько лет и считал важным провести его в Екатеринбурге.Встреча завершилась победой команды Дацюка со счётом 13:8. Последнюю шайбу забросил сам Павел. Его соперниками стали такие игроки, как Алексей Морозов, Данис Зарипов и Кирилл Капризов. Об этом писал телеканал «Матч ТВ».В числе зрителей на трибунах заметили замгубернатора Олега Чемезова и экс-сенатора Аркадия Чернецкого. Рядом сидел врио губернатора Денис Паслер, неподалёку — полпред Артём Жога. На матч пришла глава Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий вместе с мужем, заместителем губернатора Ямала Евгением Гурарием. В зале также были начальник Управления по развитию физической культуры Людмила Фитина, глава свердловского МЧС Виктор Теряев и бывший замгубернатора Сергей Швиндт. На игре присутствовали и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, и министр спорта региона Леонид Рапопорт.