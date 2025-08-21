Возрастное ограничение 18+
Екатеринбурге проводит лето фестивалем «Спорт для всех»
Фото: Вечерние Ведомости
В последний день лета, 31 августа, на площадке возле Ельцин-центра в Екатеринбурге в четвёртый уже раз состоится фестиваль «Спорт для всех». Организаторами выступают сам Ельцин-центр и Свердловская благотворительная организация помощи онкопациентам «Вместе ради жизни».
Как поясняют организаторы, главная цель фестиваля — показать, что физическая активность доступна каждому, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Гостей ждут бесплатные мастер-классы, тренировки на свежем воздухе и «пешеходная кругосветка» — прогулка в формате массового старта на 2 и 4 километра вокруг городского пруда.
В случае непогоды площадкой станет Атриум Ельцин Центра. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
Программа фестиваля:
10.00 – 10.15 — открытие.
10.15 – 10.50 — суставная гимнастика «Здоровая спина» с Екатериной Косаревой.
11.00 – 11.50 — тай-чи: древняя китайская практика плавных движений для здоровья.
12.00 – 12.50 — мастер-класс по скандинавской ходьбе от инструктора Дмитрия Черныша (Москва).
13.00 – 13.15 — показательное выступление по тай-чи.
13.30 – 15.00 — «Пешеходная кругосветка» вокруг городского пруда (маршруты на 2 и 4 км).
15.00 – 15.30 — вручение сертификатов участникам.
