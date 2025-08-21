Екатеринбурге проводит лето фестивалем «Спорт для всех»

Программа фестиваля:

10.00 – 10.15 — открытие.

10.15 – 10.50 — суставная гимнастика «Здоровая спина» с Екатериной Косаревой.

11.00 – 11.50 — тай-чи: древняя китайская практика плавных движений для здоровья.

12.00 – 12.50 — мастер-класс по скандинавской ходьбе от инструктора Дмитрия Черныша (Москва).

13.00 – 13.15 — показательное выступление по тай-чи.

13.30 – 15.00 — «Пешеходная кругосветка» вокруг городского пруда (маршруты на 2 и 4 км).

15.00 – 15.30 — вручение сертификатов участникам.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию