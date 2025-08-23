Свердловские боксеры завоевали медали на чемпионате России

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 15 по 22 августа Екатеринбург стал площадкой для крупнейших в этом году соревнований по боксу среди мужчин. Чемпионат России памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова собрал около 300 спортсменов из 63 регионов страны, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.В Дворце игровых видов спорта участники боролись за медали в разных весовых категориях. В последний день соревнований состоялись 12 финальных поединков, включая схватку в категории свыше 92 килограммов. Серебро завоевал свердловский боксер, уроженец Асбеста Александр Дорофеев, уступив в финале бойцу из Анапы Давиду Сурову.Две бронзовые медали сборной Свердловской области принесли Максим Шумов в категории до 63,5 килограмма и Ярослав Дороничев в весе до 92 килограммов. Регион на турнире представляли 18 спортсменов из Екатеринбурга, Богдановича, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Серова и других городов.