Более 300 юных спортсменов приняли участие в церемонии поднятия флага в Верхней Пышме

Фото предоставлено Алексеем Сваловым





– сказал Свалов. «Вместе с директором лагеря Розой Агаповой мы провели первую совместную торжественную линейку, посвящённую Дню государственного флага. Я рассказал ребятам о значении цветов российского триколора, мы поговорили о государственных символах. Дети подготовили творческие номера – песни и танцы, посвящённые родине. С тех пор мы ежегодно встречаемся 22 августа в девять утра, чтобы вместе отметить этот день»,

Фото предоставлено Алексеем Сваловым

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме отметили День государственного флага. Одними из основных площадок для празднования стали детский оздоровительный лагерь «Медная горка» и Дворец самбо и единоборств.В лагере «Медная горка» этот праздник отмечают уже пятый год. Впервые проводить его предложил депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов, и в итоге это стало традицией.После торжественной линейки ребят ждали викторина на знание страны, а также общение с одним из представителей законодательного собрания региона: Алексей Свалов также ответил на вопросы о жизни и работе депутата и поговорил с детьми об их успехах в лагере.Дворец самбо и единоборств отметили этот праздник торжественным поднятием государственного флага на новый флагшток, установленный в этом году. В церемонии приняли участие более 300 воспитанников спортивной школы «Единоборств», а также ветераны боевых действий и официальные лица – координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, полковник внутренней службы, начальник отряда противопожарной службы областного МЧС Сергей Колчин, начальник военно-оркестровой службы штаба уральской Росгвардии подполковник Игорь Вараксин. Гимн России на церемонии исполнил оркестр войск национальной гвардии.