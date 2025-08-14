Возрастное ограничение 18+
Больше половины екатеринбуржцев занимаются спортом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Команда Авито провела опрос среди жителей Екатеринбурга и выяснила, какими видами спорта интересуются в уральской столице.
Опрос показал, что спортом занимаются шесть из десяти опрошенных. Причём каждый пятый делает это регулярно. Чаще всего это молодые люди от 18 до 24 лет.
Самым популярным видом спорта у екатеринбуржцев оказался бег – им занимаются 37% опрошенных, фитнес и силовые тренировки предпочитают 30%, плавание – 21%. У мужчин также популярны: велоспорт (18%), волейбол и баскетбол (14%), бокс и другие боевые искусства (12%), теннис (9%); у женщин: йога (24%), танцы (22%), пилатес (9%).
Также у жителей уральской столицы остаются желанные виды спорта, которые они хотели бы попробовать, но пока не могут. Среди них серфинг (25%), альпинизм (23%), сноуборд и горные лыжи (21%), яхтинг или парусный спорт (16%), гребля (9%).
Для 34% спорт – это способ улучшить состояние здоровья, для 25% повод сменить обстановку, для 17% улучшить физическую форму или избавиться от лишнего веса, 6% начинают заниматься им ради нового контента в социальных сетях, ещё 5% по совету друзей и близких.
Опрос провели после того, как специалисты заметили, что в среднем в категории «Спорт» фиксируется более 17,5 миллиона посещений уникальных пользователей в месяц.
По данным представителей площадки, в среднем россияне тратят на спортивную одежду и инвентарь 4 тысячи рублей в месяц. Почти половина – 46% – укладываются в 3 тысячи рублей, 16% тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 11% – от 5 до 10 тысяч рублей, 9% – от 10 тысяч рублей.
Большинство – 61% – совершают покупки на онлайн-платформах и площадках с объявлениями, в оффлайн-магазины ходят 18%, делают заказы на специализированных сайтах или в специальных приложениях 6%.
Отмечается, что 45% рассказали, что иногда делали ненужные спортивные покупки; 25% приобретали инвентарь, которым никогда не пользовались; 16% – обувь, которую никогда не надевали, а 7% – одежду.
«Мы видим, что люди интересуются различными спортивными направлениями, пробуют новое для себя, в том числе экстремальные виды спорта. И этот интерес подтверждают данные платформы – за последний год на площадке выросли продажи каяков (+24%), сапов (+17%), серфов (+16%)»,
– отметил руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито Сергей Кленяев.
