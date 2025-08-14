Больше половины екатеринбуржцев занимаются спортом





– отметил руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито Сергей Кленяев. «Мы видим, что люди интересуются различными спортивными направлениями, пробуют новое для себя, в том числе экстремальные виды спорта. И этот интерес подтверждают данные платформы – за последний год на площадке выросли продажи каяков (+24%), сапов (+17%), серфов (+16%)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команда Авито провела опрос среди жителей Екатеринбурга и выяснила, какими видами спорта интересуются в уральской столице.Опрос показал, что спортом занимаются шесть из десяти опрошенных. Причём каждый пятый делает это регулярно. Чаще всего это молодые люди от 18 до 24 лет.Самым популярным видом спорта у екатеринбуржцев оказался бег – им занимаются 37% опрошенных, фитнес и силовые тренировки предпочитают 30%, плавание – 21%. У мужчин также популярны: велоспорт (18%), волейбол и баскетбол (14%), бокс и другие боевые искусства (12%), теннис (9%); у женщин: йога (24%), танцы (22%), пилатес (9%).Также у жителей уральской столицы остаются желанные виды спорта, которые они хотели бы попробовать, но пока не могут. Среди них серфинг (25%), альпинизм (23%), сноуборд и горные лыжи (21%), яхтинг или парусный спорт (16%), гребля (9%).Для 34% спорт – это способ улучшить состояние здоровья, для 25% повод сменить обстановку, для 17% улучшить физическую форму или избавиться от лишнего веса, 6% начинают заниматься им ради нового контента в социальных сетях, ещё 5% по совету друзей и близких.Опрос провели после того, как специалисты заметили, что в среднем в категории «Спорт» фиксируется более 17,5 миллиона посещений уникальных пользователей в месяц.По данным представителей площадки, в среднем россияне тратят на спортивную одежду и инвентарь 4 тысячи рублей в месяц. Почти половина – 46% – укладываются в 3 тысячи рублей, 16% тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 11% – от 5 до 10 тысяч рублей, 9% – от 10 тысяч рублей.Большинство – 61% – совершают покупки на онлайн-платформах и площадках с объявлениями, в оффлайн-магазины ходят 18%, делают заказы на специализированных сайтах или в специальных приложениях 6%.Отмечается, что 45% рассказали, что иногда делали ненужные спортивные покупки; 25% приобретали инвентарь, которым никогда не пользовались; 16% – обувь, которую никогда не надевали, а 7% – одежду.