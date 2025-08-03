Возрастное ограничение 18+
Овечкин пообещал приехать в Екатеринбург на хоккейный праздник на УГМК-арене
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и лучший бомбардир в истории НХЛ Александр Овечкин планирует посетить специальный матч в Екатеринбурге. Игру организует бывший хоккеист «Детройта» Павел Дацюк, сообщает «Матч ТВ».
Мероприятие называется The Magic Game и пройдет 30 августа на УГМК-арене. В матче примут участие звёзды российского и мирового хоккея.
По информации агента Овечкина Глеба Чистякова, 39-летний хоккеист в начале сентября вернётся в США. Там он будет готовиться к новому сезону со своей командой.
«Да, я обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день. Тем более мы замечательно пообщались с Дацюком, когда он выступал в гала-матче в Мытищах на Кубке Овечкина»,
— рассказал Овечкин «Матч ТВ».
