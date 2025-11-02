Возрастное ограничение 18+

Рыбаки поделились со спасённой цаплей 20-килограммовым уловом

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

21.22 Воскресенье, 9 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Что-то я теряюсь: столько всего невероятно интересного случилось на этой неделе, что даже не знаю, как всё уместить в одну подборку. Постараюсь макс-ксимально компактно.

Пожалуй, ни одной недели не проходит без спасённых котиков у волонтёров “ЗооСпас-Екатеринбург”. На днях им в очередной раз пришлось отправиться за много-много километров, чтобы спасти хвост очередного пакостника. Звонок поступил из Челябинска: сотрудники детского сада рассказали, что на территории уже вторые сутки сидит кот. Точнее, сидит он на дереве. И слезать не собирается. Могу предположить, что туда его загнала стая группа детей. Но это не точно. Волонтеры из Екотеринбурга отправились в путь со всем необходимым снаряжением, а параллельно сотрудники детсада вызвали и других, местных, спасателей. Но у них, как сообщается, с собой была не самая подходящая лесенка, поэтому они развели руками и… уехали. Так что без екатеринбуржцев в очередной раз — никак. Работники детсада растянули тент, пока спасатель взбирался за котом. Он (кот) оказался вполне покладистым и, судя по всему, на сильно отбрыкивался. Кс-кстати, шикарного шоколадно-черного окраса. Волонтеры пишут, что товарищ уже нашёл семью. Надеюсь, во время приключений кот не получил детскую психотравму. Ну, эту, которая у котов бывает от чрезмерно активных детишек…

Ладно, я шучу. Котики и дети чаще всего отлично находят общий язык. И общие приключения. Тут на днях стало известно, что дети российского космонавта, который готовится к очередному полёту на МКС, просили папу взять с собой их кота. Интересно, что такого натворил этот кот?
“Я сказал, что это невозможно сделать по объективным причинам, потому что мы не можем брать с собой животных в ручную кладь", — цитирует космонавта ТАСС. Поэтому в космос было решено взять игрушечного вязаного кота. Кс-кстати, игрушка не просто для красоты и милоты, она будет служить индикатором невесомости. Во как.

К другим котам. На днях детективная история развернулась в Ярославской области, где из музея-заповедника пропал кот Василий. Живой талисман, как называют его сотрудники. “Василий — это не просто кот. Он — душа музея, его талисман и безмолвный слушатель бесчисленных экскурсий.

Мы перевернули каждый уголок, просмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили всех сотрудников…”, — в отчаянии писали сотрудники музея в своем канале. Они обратились к местным жителям с просьбой помочь в поисках. К розыску подключились СМИ. И лишь через несколько дней это пушистое сокровище соизволило вернуться. Пишут, что кот решил погулять в местном парке и, судя по всему, загулял. Творческая личность, что тут скажешь. “После долгих дней поисков, волнений и бессонных ночей, он, целее прежнего, вернулся в свой законный дом — в стены нашего музея. Трудно передать словами ту бурю эмоций, которая охватила нас при виде Василия, вальяжно шествующего по знакомому партеру”, — пишут музейные обожатели Василия. Они добавили, что сейчас кот наслаждается лаской сотрудников и, конечно же, любимыми лакомствами. А вообще… удобно устроился, скажу я вам. Молодец, Вася.

Ещё одно приключение приключилось на днях в Новосибирске. Настолько приключенческое, что попутно обросло массой противоречивых подробностей. Как пишут местные издания, бесстрашный той-терьер защитил свою хозяйку от злой лисы, которая прямо во дворе жилого дома напала на девушку. Девушка гуляла с собакой и увидела рыжую на парковке.

Через какое-то время лисица погналась за девушкой и всем своим видом показывала, что собирается напасть. Кто-то даже пишет, что лиса успела укусить. Вообще, шутки с лисами плохи, это правда. Но маленький той-терьер залаял и бросился на дикое животное! Девушка смогла убежать, чтобы позвать на помощь. А дальше я, если честно, запуталась, кто кого и куда утащил. Некоторые СМИ пишут, что лиса утащила собачку, кто-то говорит, что собачка прогнала лису, но пострадала… Но все сходятся в одном: отважного той-терьера удалось спасти и доставить к ветеринарам, которые ему помогли. Пишут, что с ним всё хорошо, но без 10-дневного карантина не обойтись. Пожелаем здоровья смелому малышу!

А в Иркутской области волонтеры спасли замерзающую цаплю. Она не смогла улететь и осталась одна на заснеженном водоёме. Сообщения о птице разошлись в местных каналах, и зооволонтеры взялись за ее спасение. В ветклинике сильно истощенной цапле поставили несколько капельниц, и после реабилитации она уверенно пошла на поправку. Правда, возникла проблема с кормлением. Тогда волонтеры через соцсети обратились к рыбакам, и те, как пишет местная газета, привезли для цапли около 20 килограммов рыбы! Вот это я понимаю! Специалисты считают, что у цапли есть все шансы вернуться в природу. А пока ей предстоит зимовка в приюте для диких птиц и зверей в Красноярске, куда ее отправили “в большой коробке на поезде”.

Истории с птицами, которые не смогли улететь на зимовку, увы, не редкость. Так, в Забайкалье на днях рассказали об одиноком лебеде, которого приютила у себя дома сельская семья. Птицу нашли на замерзающем водоёме. Показали ветеринарам, они провели осмотр и даже сделали лебедю массаж, рассказали в Госветслужбе Забайкалья. “Семья решила оставить птицу в своём доме до весны. Ветеринарные врачи проинструктировали опекунов по питанию и содержанию. Сегодня лебедь плавает в ванне, хорошо кушает, подружился с обитателями дома, делит выделенную ему территорию с домашним котом. А главное, понемногу начинает махать крылом”, — рассказали ветеринары. Надеюсь, кот будет вести себя достойно, а не вот это вот всё.

И напоследок — новости здравого смысла. В Калифорнии (США) ветеринарам официально запретили удалять когти кошкам. Да, есть такая безумная “услуга”, которая называется “мягкие лапки” (бр-р-р). Многие ветеринары и зоозащитники выступают резко против таких калечащих процедур, но, к сожалению, некоторым людям хочется иметь в доме безопасную для мебели кошку… Как пишет издание “Ветеринария и жизнь”, Калифорния стала седьмым штатом, который запретил онихэктомию (так называется операция) по немедицинским причинам. В России такая услуга не запрещена… Но я и мои коллеги очень надеемся, что когда-нибудь и российские законодатели попадут в колонку добрых новостей с аналогичными инициативами.

Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
