«Мы справились!» Уральские волонтеры добились разрешения на выпуск спасённого фламинго Кеши
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
«Миру мур, котики. Всем, кто устал от бесконечного потока тревожных новостей: ловите свежую порцию добрых! И самое приятное в них то, что они совершенно не срочные и без экстренных отметок Breaking News — читайте в любое время, чтобы поднять настроение и отвлечься от суеты.
Начну с главного. Долгожданные новости о спасённом на Урале розовом фламинго Кеше — волонтерам удалось добиться разрешения на выпуск. То есть Кешу после непростой реабилитации, наконец, можно отпустить домой, на волю, в естественную среду обитания. По словам сотрудников уральского центра «Особый питомец», такого в России ещё не было. «Малыш Кеша. Помните? Как на всю страну прогремела новость, как в минусовые температуры, в ноябре, в лесах Среднего Урала был найден умирающий птенец фламинго. Как выяснились страшные подробности — в птенца стреляли. Как все вместе мы переживали, надеялись, верили. Мы смогли. Мы справились! Неимоверными усилиями мы смогли провернуть бюрократическую машину и добиться разрешения на выпуск Кеши в естественную среду обитания», — пишут на странице центра. В конце недели Кешу повезут к месту выпуска, где обитают фламинго и даже остаются там на зимовку. Дорога предстоит долгая, целых 3000 км. Кешу повезут на машине, т.к. другие варианты транспортировки не подходят. Сотрудники центра обратились к подписчикам с просьбой о помощи, ведь доставка требует немалых затрат. Кс-кстати, многие спрашивают, не лучше ли выбрать вариант с зоопарком? «Конечно, может, кому-то покажется более простым передать птицу в зоопарк. Спокойная и сытая жизнь. В неволе. Но Кеша дикорожденный. Он рос среди диких фламинго. Он знает, как выглядит земля через облака!», — пишут сотрудники центра. Разве можно с этим не согласиться?
Кс-кстати, о зоопарках. И о птичках. На этой неделе вся страна наблюдала за детективной историей, которая развернулась в Санкт-Петербурге. Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог, или большой индийский калао (это немаленькая такая птичка с огромным ярким клювом) по имени Шанти. При каких обстоятельствах был совершен побег, точнее, улёт, в зоопарке не рассказывают. Несколько дней за перемещением очень заметной экзотической птицы наблюдали жители города и сообщали сотрудникам зоопарка. Птицу видели в разных районах, в лесных массивах и на кладбищах, пытались приманить, но безуспешно. К операции подключились работники из разных отделов зоопарка, даже те, у кого были выходные, неравнодушные горожане, бизнес-центры... «Сотрудники и волонтеры осторожно следовали за ней по пятам, постоянно предлагали ей разные лакомства, стараясь сманить калао с деревьев на землю. Шанти не спускалась, отказывалась есть, не реагировала даже на любимых мучных червей», — рассказывают об операции в канале зоопарка. Шанти удалось поймать только к концу недели. Причем, птица знала, где точно будет в безопасности — во дворе на территории психоневрологического дома ребёнка. Там для Шанти поставили миску с едой в укрытии. Не с первой попытки, но беглянку удалось поймать. «Птицу успешно перевезли в зоопарк и выпустили в вольер, где ее уже ждала второй калао Кора. Уверены, что Шанти будет отдыхать и “травить байки” о своих приключениях еще очень долго», — написали в канале зоопарка. Бедной птичке, судя по всему, досталось от городских ворон, которые прогоняли ее со своей территории.
К слову, если вы не знали, вчера отмечали Всемирный день защиты животных. Но иногда братья наши меньшие такое вытворяют, что нужен день защиты от животных. На днях в Москве два домашних упитанных и невоспитанных кота закрыли хозяйку на балконе. Причём, случается такое регулярно, так что будьте осторожны и не оставляйте котов наедине с их преступными намерениями. «Женщину на балконе закрыли коты. Спасатели проникли в квартиру по трехколенной лестнице через открытое на вертикальное проветривание окно кухни. Открыли балконную дверь и впустили хозяйку квартиры. Мохнатые хулиганы спрятались и не показывались», — пишут спасатели «СпасРезерва». По их словам, коты, пока были маленькими, слезая с подоконника, опирались лапками на ручку балконной двери. «Теперь они выросли и отъелись, ручка не выдержала веса и закрылась», — пишут в канале.
И, кс-кстати, про упитанных любимцев. Это вам не шутки. В Финляндии хозяйку лабрадора обвинили в жестоком обращении с животным из-за лишнего веса у собаки. Ветеринар диагностировал тяжёлое ожирение, рекомендовал различные препараты и диетический корм. Но собака за полгода набрала ещё больше. На днях дело дошло до суда (представьте себе), пишет издание Yle. Суд решил, что хозяйка проявила халатность, ухаживая за своим пожилым питомцем, но сделала это неумышленно. Конечно, хочется верить, что хозяйка делает всё возможное, чтобы помочь своей собаке, но, согласитесь, в этой истории примечателен сам факт судебной практики (подсказывают мои кожаные коллеги).
И ещё одна новость о судах. В Санкт-Петербурге вмешательство судебных приставов помогло вернуть кота домой. Причем, после трехлетней разлуки. Кот сиамской породы по кличке Сиам каким-то образом оказался в чужом доме (побег? Киднеппинг?). И жил у женщины, которая никак не хотела отдавать кота настоящему хозяину. «Женщина призналась, что кот ушёл к ней сам и возвращать его обратно она не собиралась. Владелец пытался договориться с “новой хозяйкой”, но безрезультатно. Ему пришлось обращаться в суд, который встал на его сторону и обязал вернуть животное», — рассказали на днях в Федеральной службе судебных приставов. Между тем, женщина требования игнорировала и скрывалась. «Сотрудники Службы несколько раз приезжали по адресу, но безуспешно. Лишь ранним утром им удалось попасть в квартиру, где вход был завален мусором. Среди хлама они нашли измученного кота», — пишут приставы. Сиама передали настоящему хозяину и под наблюдение ветеринаров. Сейчас спасенный красавец идёт на поправку.
Напоследок — курьёз. В Вашингтоне черный кот научился гадать на картах Таро. По крайней мере, так утверждает его хозяйка, пишут американские СМИ. Кот вытаскивает из колоды карты, а хозяйка их “читает”. Так, например, он предсказал, что ее уволят с работы. Теперь, как пишут коллеги, кот гадает подписчикам этой предприимчивой безработной женщины.
А я совершенно безвозмездно могу если не предсказать, то хотя бы пожелать от всей души только добрых новостей вам на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
