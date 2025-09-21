Возрастное ограничение 18+
17-метрового вязаного кота продали за 35 тысяч рублей на аукционе в поддержку животных
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Ловите свежую подборку добрых, курьёзных и забавных новостей минувшей недели. Как обычно, не обошлось и без возмяутительных.
Выборы в регионах прошли, и градоначальники на местах, наконец, занялись важными делами. Например, глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов на днях сообщил о спасении лисы от горожан и горожан от лисы. Точнее, лисичку, с его слов… «задержали». «Лису удалось “задержать” представителям Общества охотников и рыболовов. Её отвезли подальше в лес и выпустили в естественную среду обитания», — пишет глава Березовского в своем канале. По словам жителей микрорайона, которые уже не первую неделю наблюдают этих животных вблизи своих домов, на парковках и возле школ, лисиц может быть несколько. Так что, судя по всему, задержания продолжатся.
А в южных городах России местные власти заняты депортацией других нежелательных мигрантов — коров и лошадей на городских улицах, которые становятся причиной ДТП, поедают дорогостоящие газоны и, скажем так, несанкционированно распространяют удобрения. Так, глава курортного Кисловодска Евгений Моисеев на днях сообщил, что целый табун из 50 лошадей был отправлен на специальную штрафстоянку (да, в городе есть и такое). Вот это нифига себе, я вам скажу, кавалерийский наскок на городское благоустройство! Мэр назвал такое отношение к лошадям и к другим горожанам «хамским». «Уважаемые собственники скота, неужели не стыдно от такого хамского отношения к городу и его жителям? Да и к лошадям тоже. Просто безобразие. Будем думать над усилением ответственности», — пишет мэр. Кс-кстати, на днях на въезде в Кисловодск произошло ДТП — из-за недосмотра хозяина целого стада бродячих коров. К счастью, обошлось без пострадавших.
А в Иркутской области градоначальник лично занялся спасением попавших в беду животных. На днях мэр Чунского округа Николай Хрычов попал в федеральную повестку с историей про кота. Хвостатый застрял на высоком дереве. Очевидцы пытались помочь, даже поливали дерево валерьянкой, но безуспешно. Обратились к пожарным, которые (почему-то) посоветовали обратиться к мэру. Ну, как говорится, ок. Может быть, у мэра есть спецтехника, а у пожарных — нет, мы не знаем всех муниципальных раскладов. В итоге мэр поехал спасать кота лично. «И как человек, который в округе отвечает за все, я, конечно, поспешил на помощь. И просто жалко было беднягу. Благо, что была возможность быстро привлечь технику», — пишет Николай Хрычов в своем канале. По его словам, кота он благополучно снял и доставил на землю, а кот был рад и не спешил уходить. Кс-кстати, товарищ был с ошейником, так что хозяева, вероятно, его ищут. Между тем, это уже не первая спасательная операция для мэра — он утверждает, что год назад спас козу, которая застряла между прутьями забора на детской площадке. Неизвестно, сколько времени коза провела в плену и как долго кричала нечеловеческим голосом, пока не встретила своего героя. «Попытался вытащить — бесполезно. Прутья крепкие, руками не разогнуть. Нашел доску, поднажал, козочку освободил. Убежала, как ни в чем не бывало», — рассказывал тогда мэр. Что там с муниципальным забором, правда, история умалчивает, но главное, животное не пострадало. Кс-кстати, иногда животные застревают где-нибудь не просто так, а чтобы наглядно продемонстрировать, где небезопасно вообще всем, в том числе детям. Так, на этой неделе в Уфе спасатели госкомитета по ЧС помогли собаке, которая застряла на детском аттракционе. «Во время игр на улице любопытный пес угодил в необычный капкан: его задняя лапка застряла в пружинах от детского батута! Спасатели аккуратно освободили животное из плена и передали его хозяину», — сообщили спасатели. Надеюсь, детский батут с торчащими пружинами с улицы уберут.
К другим новостям. Жители Екотеринбурга обеспокоены семейным положением бегемотихи Евы, которая в гордом одиночестве живёт в городском зоопарке. Недавно в СМИ сообщили, что Еве нашли обещанного жениха и что его доставят из-за рубежа. Дело в том, что ранее карликовой бегемотихе должны были привезти пару из Чехии, но вывоз самца не состоялся из-за… санкций. Но теперь, по информации руководства зоопарка, Еве подыскали другого подходящего жениха и уже готовят к поездке. Вообще, там все сложно с размножением карликовых бегемотов в неволе, поэтому такие приключения. Но самое интересное в этой истории то, что Ева, судя по всему, вообще не страдает — ей прекрасно живётся одной, как и другим представителям ее вида. «Карликовые бегемоты ведут преимущественно одиночный образ жизни. В естественных условиях они чаще всего встречаются поодиночке, и наличие пары им не требуется, за исключением периода размножения», — цитирует специалистов «КП». Так что, как говорится, сильная и независимая. Хоть и карликовая. А жениха пусть везут, жалко, что ли? Пусть бегает…
И ещё одна милая новость из родного Екотеринбурга — жители города спасли голодного совенка. Его нашли во дворе школы №7. Видимо, торопился с посланием из Хогвартса и получил травму. Напуганный бедняга сидел в школьном дворе, он не ел целых четыре дня (правда, один знакомый старшеклассник говорит, что «это типичное состояние школьника после восьми уроков, недели входящих проверочных и разговоров о важном»). Неравнодушные жители помогли совенку, и теперь с ним все в порядке, пишут коллеги. И только старшеклассникам не поможет никто. Кроме них самих.
И напоследок — тёплые новости культуры. Жители Иркутска на днях установили рекорд: они связали о-очень длинного кота. Его длина составила более 17 метров, если быть точнее — 1758 см. В создании кота участвовал 21 человек. Им потребовалось почти 10 км (!) пряжи и около 6 кг синтепона-наполнителя. Но кота вязали не просто ради рекорда, а во имя добра — на днях его продали на благотворительном аукционе в пользу бездомных животных. «Самого длинного Иркутского кота приобрели за 35000₽, которые новые котохозяева перевели в фонд приюта “Время котов”! Благодаря доброму делу, в приюте смогут заменить часть окон, подлежащих ремонту, чтобы более 100 живущих там котиков мурчали этой зимой в тепле», — рассказали на странице приюта.
Кс-кстати, а назвали 17-метрового кота, как говорится, просто, но со вкусом — Колбаса. А учитывая, что его приобрели местные бизнесмены, то можно смело добавить: Деловая.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Выборы в регионах прошли, и градоначальники на местах, наконец, занялись важными делами. Например, глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов на днях сообщил о спасении лисы от горожан и горожан от лисы. Точнее, лисичку, с его слов… «задержали». «Лису удалось “задержать” представителям Общества охотников и рыболовов. Её отвезли подальше в лес и выпустили в естественную среду обитания», — пишет глава Березовского в своем канале. По словам жителей микрорайона, которые уже не первую неделю наблюдают этих животных вблизи своих домов, на парковках и возле школ, лисиц может быть несколько. Так что, судя по всему, задержания продолжатся.
А в южных городах России местные власти заняты депортацией других нежелательных мигрантов — коров и лошадей на городских улицах, которые становятся причиной ДТП, поедают дорогостоящие газоны и, скажем так, несанкционированно распространяют удобрения. Так, глава курортного Кисловодска Евгений Моисеев на днях сообщил, что целый табун из 50 лошадей был отправлен на специальную штрафстоянку (да, в городе есть и такое). Вот это нифига себе, я вам скажу, кавалерийский наскок на городское благоустройство! Мэр назвал такое отношение к лошадям и к другим горожанам «хамским». «Уважаемые собственники скота, неужели не стыдно от такого хамского отношения к городу и его жителям? Да и к лошадям тоже. Просто безобразие. Будем думать над усилением ответственности», — пишет мэр. Кс-кстати, на днях на въезде в Кисловодск произошло ДТП — из-за недосмотра хозяина целого стада бродячих коров. К счастью, обошлось без пострадавших.
А в Иркутской области градоначальник лично занялся спасением попавших в беду животных. На днях мэр Чунского округа Николай Хрычов попал в федеральную повестку с историей про кота. Хвостатый застрял на высоком дереве. Очевидцы пытались помочь, даже поливали дерево валерьянкой, но безуспешно. Обратились к пожарным, которые (почему-то) посоветовали обратиться к мэру. Ну, как говорится, ок. Может быть, у мэра есть спецтехника, а у пожарных — нет, мы не знаем всех муниципальных раскладов. В итоге мэр поехал спасать кота лично. «И как человек, который в округе отвечает за все, я, конечно, поспешил на помощь. И просто жалко было беднягу. Благо, что была возможность быстро привлечь технику», — пишет Николай Хрычов в своем канале. По его словам, кота он благополучно снял и доставил на землю, а кот был рад и не спешил уходить. Кс-кстати, товарищ был с ошейником, так что хозяева, вероятно, его ищут. Между тем, это уже не первая спасательная операция для мэра — он утверждает, что год назад спас козу, которая застряла между прутьями забора на детской площадке. Неизвестно, сколько времени коза провела в плену и как долго кричала нечеловеческим голосом, пока не встретила своего героя. «Попытался вытащить — бесполезно. Прутья крепкие, руками не разогнуть. Нашел доску, поднажал, козочку освободил. Убежала, как ни в чем не бывало», — рассказывал тогда мэр. Что там с муниципальным забором, правда, история умалчивает, но главное, животное не пострадало. Кс-кстати, иногда животные застревают где-нибудь не просто так, а чтобы наглядно продемонстрировать, где небезопасно вообще всем, в том числе детям. Так, на этой неделе в Уфе спасатели госкомитета по ЧС помогли собаке, которая застряла на детском аттракционе. «Во время игр на улице любопытный пес угодил в необычный капкан: его задняя лапка застряла в пружинах от детского батута! Спасатели аккуратно освободили животное из плена и передали его хозяину», — сообщили спасатели. Надеюсь, детский батут с торчащими пружинами с улицы уберут.
К другим новостям. Жители Екотеринбурга обеспокоены семейным положением бегемотихи Евы, которая в гордом одиночестве живёт в городском зоопарке. Недавно в СМИ сообщили, что Еве нашли обещанного жениха и что его доставят из-за рубежа. Дело в том, что ранее карликовой бегемотихе должны были привезти пару из Чехии, но вывоз самца не состоялся из-за… санкций. Но теперь, по информации руководства зоопарка, Еве подыскали другого подходящего жениха и уже готовят к поездке. Вообще, там все сложно с размножением карликовых бегемотов в неволе, поэтому такие приключения. Но самое интересное в этой истории то, что Ева, судя по всему, вообще не страдает — ей прекрасно живётся одной, как и другим представителям ее вида. «Карликовые бегемоты ведут преимущественно одиночный образ жизни. В естественных условиях они чаще всего встречаются поодиночке, и наличие пары им не требуется, за исключением периода размножения», — цитирует специалистов «КП». Так что, как говорится, сильная и независимая. Хоть и карликовая. А жениха пусть везут, жалко, что ли? Пусть бегает…
И ещё одна милая новость из родного Екотеринбурга — жители города спасли голодного совенка. Его нашли во дворе школы №7. Видимо, торопился с посланием из Хогвартса и получил травму. Напуганный бедняга сидел в школьном дворе, он не ел целых четыре дня (правда, один знакомый старшеклассник говорит, что «это типичное состояние школьника после восьми уроков, недели входящих проверочных и разговоров о важном»). Неравнодушные жители помогли совенку, и теперь с ним все в порядке, пишут коллеги. И только старшеклассникам не поможет никто. Кроме них самих.
И напоследок — тёплые новости культуры. Жители Иркутска на днях установили рекорд: они связали о-очень длинного кота. Его длина составила более 17 метров, если быть точнее — 1758 см. В создании кота участвовал 21 человек. Им потребовалось почти 10 км (!) пряжи и около 6 кг синтепона-наполнителя. Но кота вязали не просто ради рекорда, а во имя добра — на днях его продали на благотворительном аукционе в пользу бездомных животных. «Самого длинного Иркутского кота приобрели за 35000₽, которые новые котохозяева перевели в фонд приюта “Время котов”! Благодаря доброму делу, в приюте смогут заменить часть окон, подлежащих ремонту, чтобы более 100 живущих там котиков мурчали этой зимой в тепле», — рассказали на странице приюта.
Кс-кстати, а назвали 17-метрового кота, как говорится, просто, но со вкусом — Колбаса. А учитывая, что его приобрели местные бизнесмены, то можно смело добавить: Деловая.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Собака породы папильон из Перми стала рекордсменом-долгожителем
21 сентября 2025
21 сентября 2025