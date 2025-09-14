Возрастное ограничение 18+

Собака породы папильон из Перми стала рекордсменом-долгожителем

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

21.17 Воскресенье, 21 сентября 2025
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Учёные стали подозрительно часто интересоваться алкоголем и животными, точнее — отношением животных к спиртному. На этой неделе в мировой повестке — пьяные летучие мыши и тяга к этанолу у шимпанзе. Возможно, это кризис научной мысли. Но обо всём по порядку.

Трёх дерущихся голубей достали из вентиляции волонтеры центра ЗооСпас-Екатеринбург. Справедливости ради стоит отметить, что драка — это предположительная причина падения, и, скорее всего, все трое были трезвы. Все произошло в Седельниково, причем, со слов спасателей, рецидив случился «на хорошо знакомом чердаке» пятиэтажного дома. Голуби там живут «в промышленных количествах и падают в вентиляции тоже соответственно», пишет спасатель. «Когда камера эндоскопа дошла до дна, у меня вырвался вопль изумления. Три голубя смотрели на нас с экрана! И это было ещё не всё! Мы просто поперхнулись от возмущения, когда увидели, как один агрессивно шпыняет своих собратьев по несчастью», — пишут волонтеры в группе ВК. Они предположили, что трое пернатых «дрались на краю шахты, потеряли равновесие и продолжили разборки на дне». Как глубоко падение птичьих нравов и как быстро они достигли дна? Это вопрос нам всем, господа. К счастью, всю троицу благополучно достали наверх и отпустили. Между тем, в своей шахте предварительного заключения они просидели двое суток. На данный момент неизвестно, продолжились ли их пререкания, но на всякий случай спасатели закрыли опасные проемы на чердаке подручными материалами.

А в Верхней Сысерти волонтеры спасли рыжего кота, который трое суток (!) просидел на опоре линии электропередачи. С помощью специального оборудования и защитной амуниции (неспециалистам не повторять) кота удалось снять с опасной высоты. К счастью, он не стал сопротивляться и спокойно полез в мешок спасателей. Наголодался, видимо. А самое прекрасное в этой истории, что рыжика приютила местная жительница. «Как часто бывает, своим подвигом на столбе кот выстрадал себе дом. Женщина, которая вызвала нас, забрала его домой», — пишут спасатели, добавив, что добрая женщина угостила их целым мешком яблок из своего сада. Повезло рыжику встретить добрых людей.

Другие уральские спасатели, волонтеры центра реабилитации «Особый питомец», рассказали о долгожданном выпуске стрижат. Их, напомним, отвезли в южный регион на «стрижином автоэкспрессе». Все товарищи улетели и скоро присоединятся к перелетной стае. Правда, не обошлось без инцидента, который устроил стриж по имени Павлик — он шлепнулся в траву. Видимо, от счастья. «Ох уж этот Павлик... Всю дорогу без устали он "молотил" крыльями в корзинке, словно поторапливал нас. И, видимо, так разнервничался перед первым в своей жизни полетом, что произошел небольшой конфуз. Что остудило чуток пыл Павлика. И со второй попытки он прекрасно набрал высоту. Самое интересное, что к нему в небе присоединились другие стрижи. Или наши, выпущенные первыми, или местные. Великолепное зрелище!», — пишут волонтеры центра в ВК. Мы очень надеемся, что Павлик полетит куда надо, пусть и со второй попытки. А то все эти истории с полетами Павликов и вместо Павликов заканчиваются разными ирониями судьбы и другими приключениями.

Новости рекордов. Собака породы папильон из Перми стала рекордсменом-долгожителем. «Когда мир считал, что предел долголетия декоративных пород уже установлен, один пёс из России с лёгкостью опроверг все представления. 18 августа 2025 года был официально зафиксирован рекорд, который навсегда войдёт в анналы истории: папильон по кличке Оччо из Перми стал самым возрастным представителем своей породы», — сообщили на днях на сайте «Реестра рекордов России» (его также называют «Книга рекордов России», но с этим наименованием всё сложно, так как таких структур несколько; надо бы попросить коллег выяснить, где там собака зарыта). В общем, папильону Оччо в ноябре будет целых 20 лет! В среднем папильоны живут от 14 до 16 лет, пишет ресурс.

И ещё одна хорошая новость про долголетие животных. В России заметно вырос средний срок жизни домашних кошек. Раньше он составлял около 12 лет, а сегодня многие кошки доживают до 17 лет и более, пишет издание «Ветеринария и жизнь», ссылаясь на экспертов, которые
выступили на Первом Всероссийском форуме ответственного отношения к животным. Говорят, что кошек стали лучше кормить и больше следят за их здоровьем. А кошки, соответственно, следят за здоровьем любящих хозяев.

Новости науки. На этой неделе стали известны лауреаты Шнобелевской премии. Напомним, девиз премии — за достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем думать. Животных касаются сразу несколько наград. Так, учёные из Японии получили премию за исследование о… раскрашенных коровах. В полоску, как у зебр. Учёные провели эксперименты и выяснили, что чёрно-белые полосы у коров помогают избежать укусов мух. Для этого выкрасили девять японских буренок. В общем, если верить учёным, кровососущих мух такие полосы почему-то сбивают с толку. В будущем эта, так сказать, технология может помочь в плане экономики и экологии, так как мух не придется травить вредными штуками.

А премия в области питания присуждена группе учёных из Италии, Франции и Нигерии «за изучение того, насколько определённый вид ящериц предпочитает определённые виды пиццы». Исследователи изучили «стратегию кормодобывания» радужных ящериц в Того. Как отмечают авторы, основная добыча ящериц — членистоногие, но вблизи одного из курортов в Западной Африке обнаружили группу особей, которые регулярно питались остатками пиццы. Причем, они отдавали явное предпочтение именно пицце «четыре сыра». Учёные задались вопросом, что именно привлекает ящериц и почему именно «четыре сыра». Исследователи теперь выясняют, есть ли какие-то специальные «химические сигналы», которые пицца посылает ящерицам (или наоборот).

Ещё одна премия, в области авиации, присуждена «за исследование влияния употребления алкоголя на способность летучих мышей летать». «Поглощение этанола влияет на летательные характеристики и эхолокацию египетских крыланов», — пишет капитан очевидность группа исследователей из разных стран. К счастью, летучих мышей никто насильно не поил, просто речь о созревших фруктах, в которых содержится небольшое количество этанола. Летучих мышей кормили, а потом отпускали полетать в крытом коридоре. В общем, после употребления с навигацией у них были проблемы. А ещё со способностью издавать звуки.

И в продолжение темы — ещё одно исследование о влиянии алкоголя на животных было опубликовано на днях. Учёные Калифорнийского университета выяснили, что африканские шимпанзе каждый день употребляют фрукты с содержанием примерно 14 г чистого этанола, или эквивалент «пары коктейлей». И теперь исследователи предполагают, что у тяги человека к алкоголю есть «глубокие эволюционные корни». Правда, у гипотезы о «пьяной обезьяне» (она действительно так называется) много критиков. Но, тем не менее, учёные просят дополнительное финансирование на изучение феномена.

И курьёз недели, если вам не хватило Шнобеля и пьющих шимпанзе. В Москве домашняя игуана подралась с зеркалом. Полутораметровый гигант по кличке Изумрудик принял свое отражение за соперника, рассказали в канале «Мосветобъединения». После стычки дракон попал к ветеринарам, правда, пытался дать деру с операционного стола, так что врачи его еле удержали. Теперь с ним все хорошо, а зеркала от него обещают прятать. В общем, игуане больше не наливать.

Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
