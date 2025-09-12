Возрастное ограничение 18+
Медсестра спасла детеныша енота, который опьянел от перебродивших персиков и чуть не утонул
...И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. К мероприятиям под названием «выборы» стали привлекать котов. Я сначала подумала, что это чья-то разовая попытка повысить явку, но нет — сразу в нескольких регионах котов заметили на участках. Так, по данным местных изданий и региональных избирательных комиссий, черный кот внимательно наблюдал за выборами в Калужской области (журналисты назвали его Избиркот), в Ленинградской области «в выборах губернатора принял участие кот Барсик», в Курганской области за ходом голосования на разных участках следили коты Бантик и Рыжик (говорят, рядом с одним из участков удачно расположена столовая), а Новосибирский облизбирком опубликовал фото кота Мурзика, для которого, судя по ранее опубликованным постам комиссии, это уже пятые выборы. Кс-кстати, в Амурской области, по информации местного избиркома, за выборами следили не только сельские котики, но и домашние козы. Уточняется, что голосование было на дому.
Что это — кризис института наблюдателей, подкуп избирателей или случайные совпадения? Интересно почитать исследования о корреляции участия котиков, явки и итогов голосования. А пока вы думаете о влиянии котов на внутриполитические процессы в стране — перейду к добрым новостям.
На этой неделе коллеги рассказали о том, как инспекторы Шарташского лесопарка спасли красноухую черепаху. Ее заметили на озере Шарташ. Конечно, зиму она бы не пережила в наших суровых условиях. «Красноухая черепаха — это домашний питомец, она не является природным обитателем озера Шарташ. В дикой природе нашего региона она не живёт и не может успешно зимовать. Выпускать её в озеро нельзя: в холодной воде она быстро переохлаждается», — написали в канале лесопарка. Там добавили, что инспекторский состав безотлагательно провёл операцию по спасению черепашки — ее аккуратно извлекли из воды, согрели, накормили и осмотрели, теперь она в порядке. В лесопарке также сообщили, что для малышки нашли новый дом и хозяев, которые готовы обеспечить все необходимые условия, в том числе тёплый террариум с ультрафиолетовой лампой и сбалансированное питание. Но на этом история, судя по всему, не заканчивается — в комментариях к посту появилось сообщение от возможных прежних хозяев! «Очень похожа на нашу потеряшку. Ни в коем случае не выбрасывали. Произошёл глупый ужасный случай», — пишет автор комментария и просит помочь связаться с новыми хозяевами. Мы будем следить за развитием событий.
В уральском центре реабилитации «Особый питомец» на этой неделе очень много добрых птичьих новостей. Недавно там выпустили на волю хищного чеглока, которого привезли на лечение из другого региона, когда тот был «совсем пуховым малышом». В центре ему помогли восстановиться и даже научили охотиться.
Также на волю после реабилитации выпустили кукушку, крохотную синичку, которая поступила в центр с черепно-мозговой травмой и успешно прошла лечение, а ещё двух роскошных уральских неясытей и двух черных коршунов. А вот для выпуска подросших стрижей готовят целый стрижиный автоэкспресс, рассказали в центре. Окрепших здоровеньких малышей на этой неделе повезут в южный регион, вероятно, в Самарскую область, где они смогут подготовиться к перелету в тёплые края. Причем, повезут подростков не только из этого центра реабилитации, но и вообще, как говорится, всех желающих стрижат — от других хозяев, которые выхаживали птенцов. «Везем малышню абсолютно бесплатно. Берем на выпуск готовых стрижат — полетный вес, хорошее перо», — пишут в центре. Малышей повезут в специальных контейнерах, обеспечат в дороге кормом и витаминами. После долгой дороги стрижата отдохнут пару часов, а затем их выпустят в поле со скошенной травой, так как на желтом фоне легче отследить полет. Можно было бы предположить, что напряжённый сезон птенцов для уральских волонтёров уже подошёл к концу, но на днях они сообщили о новом неожиданном поступлении — в центр привезли малышей ласточек. «Совсем ляльки. Нет, конечно, ласточки отличаются сумасбродным видением мира, но ведь не настолько!», — пишут озадаченные волонтеры.
А мои любимые спасатели «ЗооСпаса» в Екотеринбурге на днях помогли попавшему в беду маленькому пекинесу. Он провалился в канализационный колодец и не мог выбраться. «…Замечаю узенький прямоугольный люк в каменной кладке садовой дорожки. Там черно, ничего не видно. И временами оттуда доносятся звуки шумного влажного клокочущего дыхания… Звуки такие, как будто собака тонет прямо сейчас <...> Это пекинес. На чём он там держится, разобрать невозможно, но, кажется, что любое его движение приведёт к тому, что он погрузится в чёрную воду и уже не всплывёт», — описывает события спасатель. С помощью различных приспособлений и инструментов ему удалось достать напуганного парня из западни. А хозяин, с тревогой наблюдавший за спасательной операцией, тут же пошел отмывать чёрного от грязи собакена. Надеюсь, хозяева закроют люк, а маленький пекинес теперь будет внимательнее смотреть под ноги.
На этой неделе вся страна переживала за собачку Шуру, которая сбежала из поезда в Воронежской области. Шура ехала поездом Новороссийск — Екатеринбург. Ехала в переноске, без хозяина (есть такая услуга). В СМИ пишут о разных версиях событий: по одной из них, за Шурой не доглядел проводник, который неосторожно открыл купе, по другой — собака вырвалась, когда ей меняли воду. Шуру искали целых шесть дней. И вот на днях в РЖД сообщили, что собачку нашли. «С Шурой всё в порядке! Сотрудники Федеральной пассажирской компании поймали собаку по кличке Шура, которая сбежала из поезда на станции Поворино Воронежской области. На протяжении 6 дней ее разыскивали более 20 сотрудников компании, волонтеры, а также местные жители», — пишет канал компании. Там принесли извинения хозяйке и пообещали вернуть стоимость перевозки. Бедная Шура натерпелась за эти дни. Конечно, разные бывают ситуации, но что-то мне совсем не нравится этот тариф для путешествий без хозяина.
Новости инноваций. Студенты уральских вузов получат 26 миллионов рублей на развитие своих стартапов. Два из них — о помощи животным. Так, студенты УрГАУ будут работать над созданием ингаляционных масок для собак, причем, «с учётом анатомо-физиологических особенностей строения лицевого отдела черепа». Также студенты вуза разрабатывают протезирование клювов для реабилитации птиц с помощью 3D-моделирования. В правительстве говорят, что студенты получат по миллиону рублей на свои проекты. По-моему, это очень нужные разработки. Давайте ещё придумаем что-нибудь инновационное для котиков.
Криминальная хроника. В Самаре служебная собака помогла полиции раскрыть кражу техники из центра психологической помощи, рассказали на днях в МяуВД. Злоумышленник разбил окно и украл ноутбук с USB-накопителем. «Сами устройства не представляли существенной материальной ценности, а вот хранящаяся там база данных о всех клиентах имела критическое значение», — уточнили в ведомстве. На вызов отправилась собака по кличке Зерд-из-Центра-на-Олимпе. Пёс быстро нашел украденное, а вскоре отыскали и самого похитителя. Зачем ему понадобилась база данных о пациентах — вопрос интересный.
А в Санкт-Петербурге преступником поневоле чуть не стал кот породы сфинкс. Как рассказали в МурЧС, кот устроил пожар из-за незаблокированной сенсорной плиты. «Дознаватели установили: сенсорная плита без блокировки сработала, когда кот прошелся по ней», — пишут в ведомстве. В итоге загорелся пластиковый аэрогриль на кухне. Все произошло ночью, пламя успели потушить жильцы. К счастью, обошлось без пострадавших. Кс-кстати, в Москве на днях произошел аналогичный случай, только сенсорную плиту случайно включила собака. Трагедии удалось избежать, но хозяев просят не забывать о блокировке приборов.
И зарубежные новости. Медсестра из Кентукки (США) спасла детеныша енота, который опьянел от перебродивших персиков и чуть не утонул в мусорном контейнере. Как пишут местные издания, медсестра и ее коллеги из департамента здравоохранения заметили взволнованную самку енота на парковке. Вскоре медики выяснили, что в мусорном контейнере, принадлежащем соседнему ликеро-водочному заводу, застряли два малыша енота. Одного благополучно вытащили с помощью лопаты, а второй лежал мордочкой вниз в воде на дне контейнера. Сотрудники решили, что животное погибло, но медсестра бросилась делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, периодически переворачивая и похлопывая по спине. И тогда детёныш задышал! Его отвезли в ветклинику, где врач подтвердил, что «енот действительно был пьян». Его оставили в клинике на ночь, дали необходимые лекарства, а днём, когда тот протрезвел, его выпустили на волю к маме и брату. Я вот думаю, хорошо, что алкогольный завод расположен рядом с департаментом здравоохранения. А то всякое вот бывает…
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу.
