В московских dog-friendly ресторанах собакам стали предлагать игристое

…И другие добрые (и странные) новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

21.51 Воскресенье, 7 сентября 2025
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Мой знакомый мейнкун, кажется, залёг в спячку — уже который день прячет нос в своём роскошном хвосте. Холодно, говорит. А я ему: а как же легенды про дикое происхождение породы, лапы, «созданные для снега» и все такое? Он только поежился. Пришлось читать ему добрые новости, чтобы согреть хотя бы изнутри.

Кс-кстати, согреться изнутри весьма спорным способом стали предлагать московским собакам. На днях столичные издания сообщили, что один из элитных ресторанов на Патриарших наливает четвероногим постояльцам игристое (уточню, речь о тех, кто четвероногий от рождения, а не в результате кутежа и прочих разгульств). Владельцы ресторана, которые позиционируют себя как dog-friendly, предлагают питомцам безалкогольный напиток вроде просекко. Кс-кстати, такой есть в свободной продаже, например, на маркетплейсах и даже (о, божечки-кошечки) в зоомагазинах. Производители напитка утверждают, что он разработан специально для собак, содержит что-то там полезное, витаминчики, может утолить жажду, порадовать и «тонизировать» питомца. А ещё этот напиток называют изысканным угощением «со вкусом говядины». Ну, как говорится, ок. А пока владельцы собак с Патриков думают, есть ли жизнь за МКАДом, я напомню, что в регионах тоже активно внедряют кафе и рестораны в пометкой dog-friendly, где пёсели могут, например, попить водички в любое время. Бесплатно.

Долгожданная новость про уральского пеликана Васю: теперь он — свободная птица. В начале недели его выпустили на волю, рассказали в центре «Особый питомец». «Мы гордимся, что смогли провести полный цикл реабилитации. От выведения птицы из критического состояния до успешного выпуска в природу. Что смогли отстоять Васю от передачи в зоопарк. Уверены, что совсем скоро Василий обзаведется семьей. И замечательных вольных птиц, кудрявых пеликанов, будет больше», — пишут на странице центра. Васю везли к месту выпуска больше четырех часов. Место выбирали тщательно — это заказник, охраняемая территория, где очень много видов птиц и, самое главное, пеликанов. Специалисты заказника обещают присматривать за Василием. А я не устаю удивляться и вдохновляться такими потрясающими историями, которые объединяют так много добрых людей.

Об очередных кото-приключениях рассказали на днях екатеринбургские спасатели «Зооспаса». Автовышка потребовалась волонтёрам, чтобы снять домашнего кота с 20-метровой высоты. Все произошло в парке у завода на улице Стачек. Кот дал деру от хозяйки и сиганул на высоченный тополь. Причем, кот был на поводке, а поводок был пристегнут к переноске, так что кот потащил ее за собой. Спасатели отправились на место ЧП. «В совершенно темном парке в свете фонарика глазам предстала впечатляющая картина: ярко-белый кот, сверкающий своей белизной из темноты веток, и свисающая оттуда переноска…», — пишет спасатель. Он взобрался на дерево, но кот решил залезть ещё выше, а потом оказался на самом конце длиннющей ветки. Спасатели приняли решение вызывать автовышку на утро. А обеспокоенная хозяйка тем временем «сходила домой, вернулась с теплой одеждой и раскладным стульчиком и решилась проводить ночь под деревом» (это самое душепищательное в этой истории!). Утром к месту подогнали автовышку и подняли спасателя. «Кот рычит, пытается драться. Очень напряженный момент, только бы не спрыгнул. Хватаю его удавкой. Кот яростно гложет её ("здесь могли бы быть ваши руки!"). Пока вышка опускается, пакую кота вместе с удавкой в мешок. Мы не решились пересаживать кота в переноску и донесли его в мешке до дома хозяйки», — пишет автор этого остросюжетного триллера. Как хорошо, что все закончилось благополучно. Думаю, хозяйка вместе с беглецом отметила это рюмкой валерьянки. Игристое для котов, кажется, пока не придумали.

В других регионах новостная повестка также была насыщена историями кото-спасений. Так, в Москве у площади Киевского вокзала сотрудникам «СпасРезерва» удалось спасти, скажем так, очень упитанного котика, который влез в трубу и не смог выбраться. «Кот застрял в длинной строительной трубе, которая явно меньше него по диаметру. Спасатели достали пушистого товарища. Пышный котик оказался маленьким котёнком, поехал на ПМЖ в Ульяновск», — пишут в канале центра. Вероятно, кота забрали неравнодушные пассажиры, которые наблюдали за этой операцией у вокзала. В защиту котика скажу: это не потому, что кто-то слишком много ест, просто у него кость пушистая. А в Ставропольском крае спасатели извлекли домашнего кота из… электрощита. Ситуация под высоким напряжением произошла в селе Красногвардейском. Хозяйка обнаружила застрявшего товарища в щите и вызвала спасателей. К спасению подключились и электрики, которые первым делом обесточили щит. Кота благополучно достали с помощью петли. Что он там делал — непонятно. Могу предположить, что он был не в ресурсе и пытался найти хоть какой-то источник энергии. А на щит я бы повесила табличку: «Осторожно, электрический кот».

Новости разумного законодательства. В России вступил в силу запрет на содержание экзотических животных в квартирах. Распоряжение, напомню, было опубликовано ещё в мае, а с 1 сентября правила вступили в силу. Полный перечень слонов, ягуаров и прочих дикобразов можно посмотреть в самом документе. В нем есть животные, которых в последнее время нередко заводят в квартирах — например, филины. Это всё, конечно, хорошо, но главным остаётся вопрос: кто и как это будет контролировать.

Новости культуры. В Башкортостане накануне состоялся международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты». В этом году на фестиваль приехали участники из 12 регионов и 17 стран, гостями стали более 21 тысячи человек, пишет в своем канале глава региона Радий Хабиров. «С самого начала мероприятие было посвящено популяризации, сохранению, изучению этой замечательной породы лошадей. Два года назад мы получили свидетельство Роспатента на право использования наименования “Башкирская лошадь”. В этом – дали старт изучению её генома», — пишет глава региона. По его словам, фестиваль — это также поддержка ремесленников, народных промыслов, связанных с лошадьми, и национальных видов спорта.

И зарубежные интересности. На днях авторы издания Daily Mail рассказали об удивительном коте, который повадился сбегать из дома… в пивной бар. Причем, находится он в 30 милях от дома (это почти 50 км!). Кот по имени Арахис убежал впервые в жизни от хозяев в Линкольншире в конце июня. А обнаружили его в баре Ноттингема 9 июля. Сотрудники приютили парня, который полюбил спать в саду паба и «у крана пивоварни» (божечки-кошечки, уберите котят от экранов!). Владельцы бара стали через соцсети искать его хозяев. Позже парня показали ветеринару, чтобы проверить, нет ли у него чипа, и это было правильным решением — чип у кота был, так удалось найти его хозяев. Молодая пара очень обрадовалась, что пропавший Арахис вернулся. Все это время они безуспешно искали его через соцсети в окрестностях. Для парня заказали специальный ошейник с биркой, но через несколько недель он снова сбежал. И опять в тот же бар! Там его сначала услышали (пишут, что кот очень голосистый), а потом увидели и, разумеется, узнали. На днях Арахиса снова доставили домой в соседнее графство, и теперь хозяева хотят заказать ему GPS датчик на случай следующего побега. Каким образом кот дважды преодолел такой маршрут, остаётся загадкой. Хозяева предположили, что он запрыгивает в фургон пивоварни, когда машина проезжает в их городе. Но, как пишет издание, пивоварня не доставляет товары в это место. А ещё, по словам хозяев, возможно, что парня «обижают» старшие коты, которые живут в доме. Видимо, он, как английский джентльмен, решил погрустить у стойки в задушевной беседе с барменом… Кс-кстати, в пивоварне теперь считают Арахиса своим любимым постоянным посетителем. И все же советуют любящим хозяевам обратить внимание на воспитание старших котов.

Похоже, некоторым суровым парням не нужно безалкогольное игристое и вот это вся мимимишная имитация. Только хардкор и истинные чувства, которые не способны разрушить ни время, ни расстояние.

И это… Алкоголь вредит вашему здоровью. Берегите друга друга и себя, котики.

Ваша Майя, чау-мяу».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
