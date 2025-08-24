Спасенный на Урале пеликан Вася получил разрешение на выпуск и уже завтра может отправиться на волю





Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

«Миру мур, котики. Вот и настало время, когда теплые коты снова в тренде. Пледы, плюшки, обнимашки, вот это вот всё. Теплые коты и добрые новости — то, что нужно этой осенью. А добрые новости от теплых котов — вообще идеальное комбо.Как говорится, теперь официально: уральский пеликан Вася получил разрешение на выпуск. Об этом на днях рассказали в центре спасения животных «Особый питомец». «ПЕЛИКАН ВАСЯ ЕДЕТ ДОМОЙ! (я решила оставить капслок для торжественности — прим. автора). Мы, конечно, ждали разрешения на выпуск, проверяли почту. Были и сомнения — а вдруг не разрешат… Но всё равно как-то внезапно пришло это разрешение. Наше кудрявое солнышко. Кусочек наших сердец. Наш Вася возвращается домой! В природу!», — пишут на странице центра в ВК. Я напомню, что Васю, когда он ещё не был Васей, обнаружили зимой где-то на границеобластей. Бедный птиц вмерз в лед, был совершенно истощен и не смог никуда улететь. Зоозащитники не знают, сколько времени он провел в таком состоянии. Пеликана привезли в центр и окружили заботой. Со временем Вася пошел на поправку, хотя это стоило неимоверных усилий. «Мы будем вспоминать, сколько всего пережили вместе. Километры отчаяния, разочарований, когда болячка не отступала. И вот. Пришло время расставаться», — пишут волонтеры. В комментариях они уточнили, что уже определена дата выпуска — он запланирован на понедельник, то есть уже завтра! «1 сентября. В Школу Жизни полетит Василёк», — комментируют подписчики, которые все это время следили за историей птица. Некоторые переживают, сможет ли Вася самостоятельно жить на воле, но волонтеры успокаивают, что сейчас пеликан клинически здоров, в центр он попал не малышом, летать и добывать еду умеет. Точное место выпуска не называют, но, как ранее нам рассказывали в центре, предположительно — вобласти. Где как раз водятся кудрявые пеликаны.К другим уральским птицам. На днях в центре реабилитации хищных птиц «Холзан» рассказали о выпуске на волю целой краснокнижной эскадрильи — 15 птенцов сокола-балобана выпустили вСвердловской области. Соколята родились и выросли в вольерах, летом их перевезли на лесостепной участок, где для них заранее подготовили искусственные гнезда на деревьях. За тем, как соколята приспосабливаются к жизни на воле, следили волонтеры и сотрудник центра. Первое время птенцов подкармливали, а потом они научились летать, самостоятельно охотиться и перестали возвращаться к гнездам. Балобан считается редкой птицей и имеет охранный статус, так что у соколят впереди важная миссия по восстановлению популяции. А ещё в том же центре недавно рассказали о выпуске трёх филинов в природный парк Бажовские места. «Все три филиненка уже свободно передвигаются по тайге. Они вполне соответствуют образу "птица-тень" — растворились в лесу», — пишут на странице центра. Совсем как мой коллега Серокот, который как кот-тень растворяется в редакции, пока не начнут шуршать вкусняшками.К другим регионам. Вцапля, попавшая беду, пришла к людям за помощью. У дикой птицы крылья были перепачканы мазутом или машинным маслом, из-за чего она не могла взлететь. Обычно цапли очень осторожны и не подходят к людям, но эта птица подошла почти вплотную, пишут местные издания. Кс-кстати, спасти цаплю удалось благодаря журналистам. «Что с ней делать, не знали, и обратились в нашу редакцию. Пока продюсер "Вестей" искала специалистов, жители охраняли цаплю от собак. История в итоге получилась со счастливым концом. Птицу удалось поймать, погрузить в машину и отвезти к орнитологам», — рассказали на днях наши коллеги.А вради спасения попугая Аркадия пришлось разворачивать трехколенную лестницу — спасатели сняли его с высокого дерева. Аркадия зачем-то выгуливали на поводке (что?). Но в какой-то момент он решил, что не птичье это дело и вырвался вместе с поводком. Хорошо, что все закончилось благополучно. А вообще — свободу попугаям!Что-то у меня одни птицы сегодня. Про котиков. Жительницавсё лето вычесывала своего кота, пух отправляла с балкона, и его, как пишут местные каналы, прямо на лету подхватывали ласточки. Говорят, что таким образом птички (опять птички) утепляли свои гнёзда. Думаю, это как раз тот случай, когда «мусорить» с балкона разрешается, хотя я бы проконсультировалась со специалистами. Вдруг, пух прилетит куда-то не по назначению… У меня знакомый мейнкун, например, столько шерсти производит, что если с балкона разбрасывать, можно случайно полгорода утеплить (сейчас это прочитают министры ЖКХ и возьмут в разработку перед отопительным сезоном).К международным скандалам. Вокота оштрафовали за громкое мяуканье в поезде. Точнее, его хозяйку. Кот, с ее слов, обычно путешествовал спокойно, но в этот раз решил пуститься во все тяжкие. Пассажиры высказали недовольство. В итоге возник конфликт, пересесть в другой вагон кот и женщина отказались. В итоге железнодорожная компания выписала им штраф — €110 за «шум и нарушение общественного порядка», передает BFMTV. Француженка пытается это решение оспорить. И пообещала, что пока вопрос не будет решен, она не станет пользоваться услугами железнодорожной компании. Поддержал ли бойкот сам кот, не сообщается. Но, возможно, это и была цель егоегоричного заявления. К тому же мы не знаем, куда вообще его везли.И напоследок — курьёз. Вместные паблики облетело видео, на котором тигр уносит ведро с рыбой прямо из-под носа ошеломлённых рыбаков. Некоторое время большой кот спокойно наблюдал за рыбаками на расстоянии. А потом тихо подошёл к улову, который рыбаки разместили неподалеку, прихватил зубами ведро и также спокойно пошел с ним в лес. В большом ведре, как пишут, была вся пойманная рыба. Голос одного из рыбаков за кадром лишь констатировал: «Всё, забирай удочку и поехали». Похоже, домой они вернулись с ощущением, что им сказочно повезло. Хоть и без рыбы.Берегите друг друга, котики. Самых добрых новостей вам на новой неделе.Ваша Майя, чау-мяу».