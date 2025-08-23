Уральские волонтёры выпустили на волю четырёх спасённых краснокнижных лебедей





переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;

— с помощью сервиса

— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки , которой мы будем очень признательны);— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

«Миру мур, котики. На днях Роскосмос отправил на орбиту команду из 75 мышей. И пока я думаю, добрая это новость или нет, почитайте другие, которые я для вас собрала на этой неделе.Уральский центр спасения животных «Особый питомец» рассказал о долгожданном выпуске на волю прекрасных лебедей. У каждого птица за спиной (точнее, за крыльями) душепищательные истории и долгая реабилитация. Среди них — ставший знаменитым лебедь-кликун по имени Гуня. Этот парень несколько раз находил приключения на свой краснокнижный хвост. Прошлой весной, почему-то в день выборов президента РФ, он совершил побег из центра реабилитации. Волонтёры шутят, что Гуня, видимо, очень хотел отдать кому-то свой голос. Но его волеизъявление, к счастью, ограничилось соседним участком (садовым). Вокруг ещё лежал снег, а водоёмы были покрыты льдом, не лучшее время для побега. «Гуня нагулялся, налетался, проголодался. Решил вернуться домой. Но как приличный лебедь садился у ворот, на участок сам не залетал. Несколько раз пытались его заманить, поймать. Но Гуня гордый дикий птиц. В руки даваться не хотел <...> В очередной раз улепетывая от нас, Гуня сел на чужой участок. Хозяевам участка удалось заманить едой нашего строптивого побегушника в теплицу», — рассказывали тогда волонтёры. После побега Гуне запретили прогулки до тепла. Но приключения его на этом не закончились. Когда пришло время выпускать его на волю, он… категорически отказался это делать! Осенью для него подыскали подходящее место, где кликуны собираются в стаи перед отлётом, но… «Он упорно не шёл к водоему, а убегал и забивался под машину. В последнюю попытку вообще просто залез на ручки», — рассказывали в центре. И вот, наконец, очередная попытка удалась. Гуню и ещё трех красавцев привезли на специально подобранный водоём и по очереди выпустили домой, на волю. После трёхчасовой перевозки белоснежные птицы сразу начали пробовать летать и у всех это получилось. «Место выпуска выбиралось очень тщательно. Прекрасные затончики с обильной зеленью, где можно прятаться, большие участки с открытой водой для предполетных тренировок. И совсем рядом стая молодых лебедей. К которым наши выпускники наверняка примкнут перед осенней миграцией», — пишут волонтёры. По их словам, где-то рядом есть люди, которые «ненавязчиво присмотрят» за этими ребятами. Кс-кстати, и кликуны, и шипуны, которых выпустили на волю, внесены в Красную книгу Свердловской области. «Поэтому мы вдвойне гордимся тем, что смогли вернуть в природу этих грациозных птиц, эту красоту», — добавили в центре. Но я всё-таки будут немножко переживать за Гуню, учитывая его гражданскую позицию и веру в демократию, ведь очередные выборы на носу…И снова о птичках. Очень красивую хищную птицу спасли уральские волонтеры и работники цехаПредположительно, речь о ястребе-перепелятнике. Он залетел в огромный ангар с высокими потолками и не мог выбраться целых два дня. «Там он летает высоко под потолком, садится на перекрытия, но не догадывается спуститься ниже и вылететь в распахнутые ворота и имеет все шансы так и погибнуть под этими сводами», — рассказали на днях на странице «ЗооСпас Екатеринбург». Хищника пытались достать мега-сачком, который с помощью крепежных хомутов соорудили из разных штук. Наблюдавшие за спасением птицы рабочие тоже подключились к операции. «Работники цеха из каких-то длинных жердей смогли составить другую конструкцию такой же длины и присоединились к ловле. Общими усилиями удалось оттеснить ястреба к краю ангара и пресекать его попытки вылететь оттуда. Вдруг произошло чудо — ястреб, наконец, нырнул вниз — и вылетел в ворота!», — пишут спасатели. Представляю, как проголодался этот хищник за пару дней без охоты.Кс-кстати, о мышах. Новости науки. На днях Роскосмос запустил на орбиту биоспутник с 75 мышами. Космические чиновники утверждают, что мыши (или грызуны особого назначения, как их называют в ведомстве) на орбите будут жить в «премиальных апартаментах» — специальных боксах, похожих на «миниатюрную гостиницу для мышей». Мышей-космонавтов поселили в трёхместных «номерах» с системами кормления, освещения, вентиляции и утилизации отходов. Часть мышей будут кормить строго по расписанию пастообразным кормом, а часть «премиальных пассажиров» обеспечат сухим кормом в брикетах и водой в виде геля, доступ к еде и воде будет для них постоянным (видимо, это бизнес-класс). Мыши проведут на орбите 30 дней. «Всё это время учёные с помощью специальных камер и датчиков внутри боксов с мышами будут в реальном времени получать данные о состоянии грызунов. Более того, в некоторых особей буду вживлены чипы», — рассказали в Роскосмосе. На земле останутся их коллеги (тоже грызуны), в качестве контрольной группы. А учёные (люди) будут сравнивать состояние разных групп и выяснять, как космические условия повлияли на пассажиров. Как пояснили в Роскосмосе, для эксперимента выбрали именно мышей из-за «высокого совпадения их генов с человеческими». А ещё у особей выбранного вида «повышенная чувствительность к радиации». Для чего, собственно, это делается. «Акцент исследования — на механизмах адаптации грызунов к космосу и реадаптации после полёта: какую реакцию дадут разные системы организма млекопитающих, повлияют ли условия космоса на гормональный фон и иммунитет мышей, изменятся ли репродуктивные процессы, как будет проходить водно-солевой обмен», — добавили в ведомстве. Космический аппарат «Бион-М» № 2 запустили на этой неделе. Говорят, пассажиры чувствуют себя хорошо. А мы будем следить за тем, чтобы на Землю вернули всех космических мышей в целости и сохранности. Божечки-кошечки, сколько же всего героического сделали животные для науки!К слову, о чудесах медицины.первыми в России провели магнитно-резонансное исследование бородатой агамы (это ящерица такая), пишет «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на ветклинику. «Пациент по имени Крепыш поступил с признаками недомогания. Внешний осмотр не выявил отклонений, поэтому специалисты решили провести МРТ головного мозга — процедуру, которую ранее не делали агамовым в России», — пишет издание. У Крепыша нашли воспаление, теперь ему назначили необходимое лечение и будут наблюдать за его состоянием. А в Зеленограде недавно впервые в России сделали УЗИ… рыбе. Речь о роскошной аквариумной рыбке — бирюзовой акаре. У нее удивительный сине-зеленый металлический окрас, правда, некоторые аквариумисты называют этот вид «зеленым террористом» — за агрессивный нрав и разные выкидоны (рыба плохо уживается с кем-либо ещё, а также требует очень большой аквариум). Так вот, УЗИ этой рыбе понадобилось из-за новообразования на брюшке. Московские врачи впервые столкнулись с такой ситуацией, но успешно помогли пациенту. Хирург сделал пункцию и удалил жидкость. Рыбу благополучно поставили на ноги. Ой, ну, вы поняли.И напоследок — немного грустные новости из палаты №6. В пабликахобсуждают возмуртительную историю. Молодого котика выгнали из психоневрологического интерната. Кто-то из постояльцев принес его еще в июне, все это время «его прятали, носили из комнаты в комнату», пишут в местном паблике. Но в итоге котика заметил кто-то из персонала, и животное оказалось на улице, выброшенным «в лесок у ЦРБ». Сейчас местные жители ищут ему хозяев, а история до глубины души возмутила подписчиков. Говорят, что сотрудники были непреклонны, и говорить с ними на тему кототерапии, видимо, оказалось бесполезно… Хорошо, что малыша не оставили в беде. Плохо, что порой в человеках так мало человеческого. Может быть, это не по правилам и противоречит требованиям СанПиН, но я уверена, что кот, живущий в таком учреждении в заботе и любви, и сам будет дарить любовь и заботу тем, кто в этом так нуждается.Будьте добры друг к другу, котики. Пусть новая неделя принесет нам только хорошие новости.Ваша Майя, чау-мяу».