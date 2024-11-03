Возрастное ограничение 18+

Трудоустроенные коты стали восполнять дефицит кадров в России

… И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

17.19 Воскресенье, 10 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Я всё понимаю — экономика в кризисе, корм дорожает. Но. Это же не повод эксплуатировать котский труд! У нас же лапки!

Это я к тому, что в последнее время котов и кошек все время норовят куда-то трудоустроить. Некоторые даже утверждают, что официально.

На этой неделе в музее Анны Ахматовой в Петербурге заявили, что у них появился новый смотритель — рыжий кот. «Его нашли волонтеры в одном из дачных поселков. После окончания сезона хозяева решили не забирать животное домой в город, и брошенного кота подобрали зоозащитники», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Кота передали в музей. Там рыжик быстро освоился и обрёл новое имя — Фрост, в честь любимого поэта Иосифа Бродского – Роберта Фроста. Знаете, я очень рада, что кота спасли и что в музее теперь есть свой экспокот. Но. Кошачий профсоюз настаивает — кот может быть смотрителем, лежателем, гулятелем и мурлытелем не на полный рабочий день, а на чуть-чуть-чуть ставки. Со свободным графиком. Со всеми положенными вкусняшками за ненормальность (ой, ненормированность), сверхмур-р-очность и вредность.

А в Перми на этой неделе искали потерявшегося Барсика — «первого официально трудоустроенного кота России», как утверждает хозяин. Кот, действительно, известный — в 2016 году одна из местных строительных компаний взяла его на работу. С окладом, рабочим местом и даже личным водителем — кота возили по новым квартирам (видимо, для тех, кто верит в приметы). Потом, как пишут, Барсик менял работу, «был директором магазина и кофейни», а также «устраивал митинги у правительства».

Хозяин кота, пермский журналист, написал в соцсетях, что Барсик сбежал из дома ночью «под предлогом прогуляться по огородику». Тому, кто найдет беглеца, было обещано щедрое вознаграждение, причем, за несколько дней сумма поднялась до 170 тысяч рублей. По городу расклеили листовки, к поискам присоединились СМИ… Барсика искали более пяти суток и, наконец, нашли. Его, исхудавшего, обнаружила местная жительница и ее сын. Хозяин вручил им обещанное вознаграждение и опубликовал пост благодарности. «Я не думал, что такая солидарность и поддержка ещё возможна в нашей профессии журналистов, как я рад, что ошибался. Благодаря масштабной помощи коллег и друзей 70 изданий России и Перми, которые сплотились вокруг моей реальной беды, о коте узнали многие и многие подключились к поискам», — написал хозяин.

Между тем, он утверждает, что кот уже «на заслуженном отдыхе» и что никакой «пиар-активности не будет». Но на всякий случай напоминаю, что котопрофсоюз не дремлет, трудовой кодекс-кс должен соблюдаться. Надо бы узнать, как там с пенсионными выплатами…

Вообще, о многочисленных попытках вовлечь котов в трудовые отношения известно давно. Например, в этом году мои коллеги в редакции писали, как в Зеленоградске из магазина уволили кота Сергея, любимца покупателей, который даже признавался лучшим сотрудником года. Уволили по требованию Роспотребнадзора, который был поначалу непреклонен, но вскоре за Сергея вступились сотни людей и отстояли его право на труд. А в Москве этой осенью сотрудники МФЦ спасли кота, который не мог слезть с дерева, а затем устроили к себе на работу. Правда, там уточнили, что обязанность у кота была одна — дарить хорошее настроение посетителям. Впрочем, я считаю, это самые востребованные кот-скиллс, которые должны быть и самыми высокооплачиваемыми.

Кс-кстати, самого красивого кота в мире (которому вряд ли придется работать бюджетником) выбирали на этой неделе. Титул получил кот породы русская голубая по имени Бакарди. Международная выставка проходила в Норвегии, сам кот — из Польши. Он обошёл 1500 соперников! Коллеги пишут, что до финала дошли сомалийская, абиссинская и три ориентальных кошки. Но, знаете, любой кот, у которого есть человек (или наоборот) скажет вам без всяких выставок и конкурсов, кто самый красивый в мире. А ещё самый пупсик, мякиш, лапочка и сладкая булочка. Так что породы здесь совсем не причем. Потому что красота — в глазах смотрящего. Кормящего, гладящего и жулькающего.

И коротко к другим животным новостям.

В Уфе зоозащитники спасли ондатру, которая каким-то образом оказалась в подвале жилого многоэтажного дома. Ее осмотрели и отпустили в реку.

В челябинском городе с говорящим названием Куса двое полицейских спасли собаку. Пёс провалился в заброшенный канализационный колодец. Его освободили сотрудники ППС и Росгвардии.

А на подъезде к родному Екотеринбургу… коровы слизали соль с дорог. Как писали мои коллеги в редакции, парнокопытные вышли на проезжую часть и начали слизывать противогололёдный реагент на основе соли (как утверждается — безопасный для животных). В связи с этим в управлении дорог призвали водителей быть бдительнее и снижать скорость.

Но знаете, меня терзают смутные сомнения. В последнее время животных в чем только не обвиняют — я видела новости о том, как «кот спалил квартиру, сев попой на плиту», а «бобры погрызли плотину и устроили наводнение». Стало быть, коровы съели реагент? А с ним асфальт, разметку, остановочный комплекс и дорожные сметы… Да и про бюджет, пожалуй, не зря говорят — как корова языком слизала.

Это я всё к чему. Похоже, стоит создать и коровий профсоюз. Не исключено, что в сезон их выведут на дорожные работы — например, навоз может пригодиться для инновационных технологий ямочного ремонта, а рога и копыта — для названий подрядных организаций.

Но не будем о грустном. Вот вам стишок-пирожок на злобу дня.

Котан по имени Евгений
Не покладая лап пахал,
Пока его работодатель
На пляже в Сочи отдыхал:

«Физлица — это не коты,
Физморды в ФНС чисты!»

Устроил этот беспредел
НДФЛ.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пойманный в лесу страус Вася оказался вовсе не Васей
03 ноября 2024
Обитавший в ветклинике екатеринбургский хвостатый бродяжка обрёл новый дом
06 ноября 2024
В Музее УрГАХУ готовят выставку к столетию строителя Свердловска
01 ноября 2024
Побитого екатеринбургского Домовёнка Кузю подлечили и теперь ищут ему новое пристанище
01 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:44 СК проверяет случай избиения посетителя охранником магазина в Екатеринбурге
17:12 В Новоуральске женщина обманула пенсионеров, возвращая долг купюрами из «свадебного банка»
17:02 В Ревде задержана женщина с крупной партией наркотиков, ей грозит до 20 лет лишения свободы
15:55 Транспортная прокуратура начала проверку туалетов ЖД вокзала Екатеринбурга
14:12 Рейс Екатеринбург – Хургада задержан более чем на 10 часов из-за поломки самолета
13:17 В Свердловской области введены ограничения для пассажирского транспорта на дорогах из-за гололёда
13:08 В Екатеринбурге появились сувениры, посвящённые 35-летию падения Берлинской стены
12:30 В Первоуральске пожар в гараже привёл к гибели человека
11:32 За 2024 год в Свердловской области в результате пожаров в жилом секторе погибло 185 человек, включая 12 детей
10:58 В Екатеринбурге более 24 тысяч должников по штрафам — МВД начинает операцию «Должник»
21:34 Скульпторов приглашают принять участие в в разработке памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге
17:56 Родители екатеринбургских учеников начали кампанию против установки вышки сотовой связи у входа в школу
17:52 В Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с и метели
17:40 В Свердловской области на дороги вывели 256 единиц снегоуборочной техники
17:12 Установлены новые факты хищения миллионов при ремонте военных объектов на Урале
16:50 Окей, гугол. Доктора наук впервые услышали про ундециллион из судебных новостей
16:35 Во время снегопада на неубранных дорогах в центре Екатеринбурга случилось несколько ДТП
15:11 После резонансного арт-объекта уральский фестиваль «ЧӦ» объявил о досрочном завершении сезона
14:35 В Свердловской области грузовой автомобиль перегородил проезд
14:09 В Нижнем Тагиле благоустроили небольшой сквер за 32,2 миллиона рублей
12:14 Чиновник из аппарата свердловского губернатора предложил расширить возможности для смертной казни
11:34 В Свердловской области в октябре сократилось число заявок на поиск пропавших
10:58 37% екатеринбуржцев хоть раз мерили одежду, стоя на картонке
20:59 В выставочном пространстве Л52 можно увидеть панно почти столетней давности
20:24 В Госавтоинспекции Сухого Лога водитель предъявил поддельное удостоверение
19:44 «Экодозор» продолжает воевать со старыми покрышками на улицах Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
11:17 Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT
10:56 Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ
18:02 Гладков: дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
17:40 Экс-мэр Сургута Андрей Филатов заключен под стражу
17:31 В ГД разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
16:19 Глава Коми Владимир Уйба покидает свой пост
15:54 В Турции на НПЗ произошел взрыв, сообщают СМИ
15:42 Суд освободил бывшего сенатора Бориса Шпигеля от отбывания наказания
13:43 СКР: у Минобороны похитили ещё один крупный имущественный комплекс в Москве
12:58 На первом открывшемся участке в США Трамп и Харрис поделили голоса
12:09 В США заявили о предотвращении теракта на электростанции в Нэшвилле
11:14 В ГД рассмотрят проект, который предлагает информировать водителей о нарушениях красным сигналом
10:30 Путин встретился с врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
17:47 СМИ: милиция в Таджикистане требует от клубов запретить GTA и Counter Strike
Все новости России и мира
17:44 СК проверяет случай избиения посетителя охранником магазина в Екатеринбурге
17:12 В Новоуральске женщина обманула пенсионеров, возвращая долг купюрами из «свадебного банка»
17:02 В Ревде задержана женщина с крупной партией наркотиков, ей грозит до 20 лет лишения свободы
15:55 Транспортная прокуратура начала проверку туалетов ЖД вокзала Екатеринбурга
14:12 Рейс Екатеринбург – Хургада задержан более чем на 10 часов из-за поломки самолета
13:17 В Свердловской области введены ограничения для пассажирского транспорта на дорогах из-за гололёда
13:08 В Екатеринбурге появились сувениры, посвящённые 35-летию падения Берлинской стены
12:30 В Первоуральске пожар в гараже привёл к гибели человека
11:32 За 2024 год в Свердловской области в результате пожаров в жилом секторе погибло 185 человек, включая 12 детей
10:58 В Екатеринбурге более 24 тысяч должников по штрафам — МВД начинает операцию «Должник»
21:34 Скульпторов приглашают принять участие в в разработке памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге
17:56 Родители екатеринбургских учеников начали кампанию против установки вышки сотовой связи у входа в школу
17:52 В Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с и метели
17:40 В Свердловской области на дороги вывели 256 единиц снегоуборочной техники
17:12 Установлены новые факты хищения миллионов при ремонте военных объектов на Урале
16:50 Окей, гугол. Доктора наук впервые услышали про ундециллион из судебных новостей
16:35 Во время снегопада на неубранных дорогах в центре Екатеринбурга случилось несколько ДТП
15:11 После резонансного арт-объекта уральский фестиваль «ЧӦ» объявил о досрочном завершении сезона
14:35 В Свердловской области грузовой автомобиль перегородил проезд
14:09 В Нижнем Тагиле благоустроили небольшой сквер за 32,2 миллиона рублей
12:14 Чиновник из аппарата свердловского губернатора предложил расширить возможности для смертной казни
11:34 В Свердловской области в октябре сократилось число заявок на поиск пропавших
10:58 37% екатеринбуржцев хоть раз мерили одежду, стоя на картонке
20:59 В выставочном пространстве Л52 можно увидеть панно почти столетней давности
20:24 В Госавтоинспекции Сухого Лога водитель предъявил поддельное удостоверение
19:44 «Экодозор» продолжает воевать со старыми покрышками на улицах Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK