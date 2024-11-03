Трудоустроенные коты стали восполнять дефицит кадров в России

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Я всё понимаю — экономика в кризисе, корм дорожает. Но. Это же не повод эксплуатировать котский труд! У нас же лапки!Это я к тому, что в последнее время котов и кошек все время норовят куда-то трудоустроить. Некоторые даже утверждают, что официально.На этой неделе в музее Анны Ахматовой взаявили, что у них появился новый смотритель — рыжий кот. «Его нашли волонтеры в одном из дачных поселков. После окончания сезона хозяева решили не забирать животное домой в город, и брошенного кота подобрали зоозащитники», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.Кота передали в музей. Там рыжик быстро освоился и обрёл новое имя — Фрост, в честь любимого поэта Иосифа Бродского – Роберта Фроста. Знаете, я очень рада, что кота спасли и что в музее теперь есть свой экспокот. Но. Кошачий профсоюз настаивает — кот может быть смотрителем, лежателем, гулятелем и мурлытелем не на полный рабочий день, а на чуть-чуть-чуть ставки. Со свободным графиком. Со всеми положенными вкусняшками за ненормальность (ой, ненормированность), сверхмур-р-очность и вредность.А вна этой неделе искали потерявшегося Барсика — «первого официально трудоустроенного кота России», как утверждает хозяин. Кот, действительно, известный — в 2016 году одна из местных строительных компаний взяла его на работу. С окладом, рабочим местом и даже личным водителем — кота возили по новым квартирам (видимо, для тех, кто верит в приметы). Потом, как пишут, Барсик менял работу, «был директором магазина и кофейни», а также «устраивал митинги у правительства».Хозяин кота, пермский журналист, написал в соцсетях, что Барсик сбежал из дома ночью «под предлогом прогуляться по огородику». Тому, кто найдет беглеца, было обещано щедрое вознаграждение, причем, за несколько дней сумма поднялась до 170 тысяч рублей. По городу расклеили листовки, к поискам присоединились СМИ… Барсика искали более пяти суток и, наконец, нашли. Его, исхудавшего, обнаружила местная жительница и ее сын. Хозяин вручил им обещанное вознаграждение и опубликовал пост благодарности. «Я не думал, что такая солидарность и поддержка ещё возможна в нашей профессии журналистов, как я рад, что ошибался. Благодаря масштабной помощи коллег и друзей 70 изданий России и Перми, которые сплотились вокруг моей реальной беды, о коте узнали многие и многие подключились к поискам», — написал хозяин.Между тем, он утверждает, что кот уже «на заслуженном отдыхе» и что никакой «пиар-активности не будет». Но на всякий случай напоминаю, что котопрофсоюз не дремлет, трудовой кодекс-кс должен соблюдаться. Надо бы узнать, как там с пенсионными выплатами…Вообще, о многочисленных попытках вовлечь котов в трудовые отношения известно давно. Например, в этом году мои коллеги в редакции писали, как виз магазина уволили кота Сергея, любимца покупателей, который даже признавался лучшим сотрудником года. Уволили по требованию Роспотребнадзора, который был поначалу непреклонен, но вскоре за Сергея вступились сотни людей и отстояли его право на труд. А вэтой осенью сотрудники МФЦ спасли кота, который не мог слезть с дерева, а затем устроили к себе на работу. Правда, там уточнили, что обязанность у кота была одна — дарить хорошее настроение посетителям. Впрочем, я считаю, это самые востребованные кот-скиллс, которые должны быть и самыми высокооплачиваемыми.Кс-кстати, самого красивого кота в мире (которому вряд ли придется работать бюджетником) выбирали на этой неделе. Титул получил кот породы русская голубая по имени Бакарди. Международная выставка проходила в, сам кот — из Польши. Он обошёл 1500 соперников! Коллеги пишут, что до финала дошли сомалийская, абиссинская и три ориентальных кошки. Но, знаете, любой кот, у которого есть человек (или наоборот) скажет вам без всяких выставок и конкурсов, кто самый красивый в мире. А ещё самый пупсик, мякиш, лапочка и сладкая булочка. Так что породы здесь совсем не причем. Потому что красота — в глазах смотрящего. Кормящего, гладящего и жулькающего.И коротко к другим животным новостям.зоозащитники спасли ондатру, которая каким-то образом оказалась в подвале жилого многоэтажного дома. Ее осмотрели и отпустили в реку.В челябинском городе с говорящим названиемдвое полицейских спасли собаку. Пёс провалился в заброшенный канализационный колодец. Его освободили сотрудники ППС и Росгвардии.А на подъезде к родному… коровы слизали соль с дорог. Как писали мои коллеги в редакции, парнокопытные вышли на проезжую часть и начали слизывать противогололёдный реагент на основе соли (как утверждается — безопасный для животных). В связи с этим в управлении дорог призвали водителей быть бдительнее и снижать скорость.Но знаете, меня терзают смутные сомнения. В последнее время животных в чем только не обвиняют — я видела новости о том, как «кот спалил квартиру, сев попой на плиту», а «бобры погрызли плотину и устроили наводнение». Стало быть, коровы съели реагент? А с ним асфальт, разметку, остановочный комплекс и дорожные сметы… Да и про бюджет, пожалуй, не зря говорят — как корова языком слизала.Это я всё к чему. Похоже, стоит создать и коровий профсоюз. Не исключено, что в сезон их выведут на дорожные работы — например, навоз может пригодиться для инновационных технологий ямочного ремонта, а рога и копыта — для названий подрядных организаций.Но не будем о грустном. Вот вам стишок-пирожок на злобу дня.Котан по имени ЕвгенийНе покладая лап пахал,Пока его работодательНа пляже в Сочи отдыхал:«Физлица — это не коты,Физморды в ФНС чисты!»Устроил этот беспределНДФЛ.Ваша Майя, чау-мяу».